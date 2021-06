Targi i hotele przyjmą więcej gości. Zaszczepieni nie wliczają się do limitów

Mateusz Morawiecki, fot. PTWP

Od 26 czerwca targi będą mogły zaprosić więcej gości - 1 osoba na 10 mkw.

Od tego samego dnia koncerty i inne wydarzenia na obiektach sportowych będą się odbywać z limitem 50 proc. zajętych miejsc, a obłożenie hoteli będzie mogło wynosić 75 proc. Limit zajętych miejsc w kinach i teatrach od 26 czerwca wzrośnie do 75 proc. - zapowiedział Mateusz Morawiecki. Premier podkreślił, że zaszczepieni nie wliczają się do tych limitów.

- Już od 13 czerwca chcemy wprowadzić pewne zmiany, a od 26 czerwca kolejne, które będą obowiązywały przez całe wakacje, czyli przez lipiec i sierpień - mówił premier.

- Dane, które do nas spływają codziennie, są lepsze. Ale pandemia może jeszcze tu i ówdzie wybuchać. Przykładem jest to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii czy Francji - dodał.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że każdego dnia przybywa zaszczepionych Polaków. - Łącznie wykonaliśmy ponad 23 miliony szczepień - wskazał.

- Otworzymy Stadion Narodowy dla strefy kibica, ponieważ rozpoczyna się Euro 2020 - zapowiedział premier.

- Nasza ścieżka luzowania obostrzeń nie prowadzi do zwiększenia liczby zakażeń - wskazał minister zdrowia, Adam Niedzielski.