Targi z potencjałem dla marek własnych. Przez Kielce na nowe półki

Wyróżnikiem targów, jedynego wydarzenia w Europie Środkowo-Wschodniej poświęconego w całości markom własnym, są przygotowane i ustalone wcześniej grafiki spotkań. – Dla wystawców i kupców opracowujemy plany spotkań biznesowych. Dzięki temu producenci i dystrybutorzy prezentują produkty potencjalnym klientom. Kupcy zaś wybierają w wyselekcjonowanej dla nich ofercie – mówi Jakub Nogaj, menedżer projektu w Targach Kielce. – Dla rozwoju segmentu marek własnych ta możliwość konkretnych spotkań jest cenna, przyśpiesza proces dotarcia do poszukiwanego kontrahenta.

Jak wynika z badań NielsenIQ, w maju tego roku wartość sprzedaży produktów private labels wzrosła we wszystkich kanałach sprzedaży średnio o 25,6 proc., podczas gdy wzrost sprzedaży produktów brandowych wyniósł 13,3 proc. - Targi Marek Własnych są więc okazją, by wykorzystać sprzyjający wiatr i rozwinąć skrzydła – przekonuje Jakub Nogaj.

Od żywności po opakowania na Targach Marek Własnych

Wśród wystawców są firmy polskie, niemieckie, albańskie, litewskie, słowackie i estońskie. Amtra z Sosnowca zaprezentuje kosmetyki i akcesoria do samochodów. Bio Planet z Wielkopolski przygotowuje ofertę produktów ekologicznych, jak makarony i płatki, zaś bydgoski Maltex - wyroby z tworzyw sztucznych z przeznaczeniem dla dzieci i sektora AGD. Novo-Pak z Mazowsza szykuje opakowania plastikowe na kosmetyki i artykuły spożywcze. Z kolei marka Piskorek z małopolskich Kętów zaprezentuje żur, barszcz biały i czerwony, zaś Pupil Foods - karmę dla zwierzaków.

Niemieckie Nölken Hygiene Products przyjedzie z artykułami higieny, zaś PNZ – PRODUKTE pokaże ekologiczne farby. Kolejnym wystawcą jest albańska firma Lajthiza Invest, która zaoferuje wodę mineralną. Estońskie przedsiębiorstwo wypełni stoisko bakaliami, zaś sześć słowackich firm wystawi produkty w strefie. Propozycją zarówno dla wystawców, jak i kupców będzie oferta samochodu elektrycznego klasy premium – NIO.

Sieci supermarketów już na pokładzie targów

Wraz z listą wystawców, rośnie także grono kupców. Obecni będą przedstawiciele franczyzowej sieci supermarketów spożywczych Intermarché, działającej w ramach Grupy Muszkieterów – największego europejskiego zrzeszenia niezależnych przedsiębiorców. W swoim portfolio posiada ponad 1200 produktów marki własnej i poszukuje kolejnych. Udział w Targach Marek Własnych zapowiedzieli też specjaliści z Krajowej Platformy Handlowej Społem, która planuje zwiększenie o kilkadziesiąt procent listy asortymentowej produktów marki Społem i nieustająco podpisuje kolejne umowy o współpracy z producentami, importerami i dystrybutorami. Wśród kupców są też przedsiębiorcy z Niemiec, Czech, Włoch i Portugalii, a dzięki współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Polską Izbą Handlu oraz Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji zainteresowanie udziałem stale rośnie. Aby wydobyć maksymalny potencjał biznesowy został wprowadzony program Hosted Buyers dla kupców z Polski i zagranicy.

Ważne dla marek własnych konferencje

Dopełnieniem targów 15 i 16 listopada będą Kongres Ekspansywnych Eksporterów oraz Forum Marek Własnych, które organizuje partner wydarzenia, firma Ewa- Bis. Prelekcje i debaty na Forum będą służyły rozwojowi branży i poruszą kluczowe dla niej zagadnienia. Specjaliści podejmą się dyskusji m.in. o dzisiejszej sytuacji marki własnej w handlu, jej roli w biznesie oraz w przyszłości.

Targi Marek Własnych Future Private Labels odbędą się 15 i 16 listopada w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Wszystko, co warto wiedzieć, w tym jak wziąć udział w wydarzeniu można znaleźć na: targikielce.pl/future-private-labels