Te alkohole będą tańsze. Rząd znosi akcyzę

Od 1 października 2023 r. akcyza na cydr oraz inne alkohole wytworzone na bazie jabłek i gruszek o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 5 proc. objętości będzie wynosiła 0 zł. Obecnie stawka wynosi 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu. Nowa ustawa trafiła do Sejmu.

Cydr będzie tańszy

W ustawie w pkt 1 wyrazy „97,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu” zastępuje się wyrazami „0 zł”.

Jak zmianę argumentują autorzy projektu? „Wzmocni to konkurencyjność na rynku alkoholi o niskiej zawartości alkoholu oraz stworzy ofertę do spożywania fermentowanych napojów winiarskich o niższej zawartości alkoholu, które zostały wytworzone na bazie jabłek i gruszek. Proponowana zmiana zwiększy również konkurencyjność cydru i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. objętości alkoholu w stosunku do piwa oraz mieszanek piwa z napojami bezalkoholowymi. Zmiana pozytywnie wpłynie również na rozwój rynku cydru i perry, które są wytwarzane z owoców krajowych, głównie jabłek. Szacuje się, że powyższa regulacja spowoduje obniżenie cen detalicznych cydru i perry o około 10 proc.” – czytamy w uzasadnieniu.

Zmiana zakłada wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego poprawę sytuacji

finansowej producentów rolnych i zakładów przetwarzających płody rolne. Jej wprowadzenie jest uzasadnione potrzebą zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw sadowniczych oraz zakładów przetwarzających jabłka i gruszki na cydry i perry, generując tym samym wartość dodaną dla producentów takich napojów.

Polska krajem jabłek

W ustawi podano, że zgodnie z informacjami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, zbiory jabłek w 2022 r. w Unii Europejskiej wyniosły 11,9 mln ton, z czego 4,2 mln ton wyprodukowano w Polsce, plasując nasz kraj na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej.

Wprowadzenie kolejnych uproszczeń dla producentów cydru będzie zbieżne z

dotychczasowymi działaniami podejmowanymi przez rząd. W 2022 r. wprowadziły ułatwienia m.in. dla działalności w zakresie wyrobu i rozlewu cydru i perry przez drobnych producentów.

Zainteresowani cały projekt ustawy mogą przeczytać tutaj.