Te placówki wkrótce otrzymają ryczałt za dyżury

W myśl planowanej zmiany tego artykułu – w powiecie którego siedziba liczy mniej niż 40 tys. mieszkańców zarząd powiatu w drodze uchwały będzie mógł wyznaczyć aptekę (lub apteki) do pełnienia dyżurów w porze nocnej oraz dni wolne od pracy.

Aptek otrzymają ryczałt za dyżury

Dyżur jednej takiej apteki będzie finansowany przez NFZ. Dyżur większej liczby aptek oraz dyżury aptek w siedzibach powiatu liczących więcej niż 40 tys. mieszkańców – finansowane mają być przez powiat. Obowiązek wyznaczenia aptek do obowiązkowych dyżurów nie będzie dotyczyć powiatów, których siedziba mieści się w sąsiadującym mieście na prawach powiatu. Zryczałtowane wynagrodzenie apteki za jedną godzinę dyżuru wyniesie 3,5% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za pracę (obecnie jest to około 122 zł, co w skali miesiąca, przy uśrednionej liczbie około 82 godzin dyżuru w miesiącu – daje łącznie kwotę 10 tys. zł.).

Rzecznik MŚP działał na rzecz wynagradzania aptek

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz we współpracy z prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbietą Piotrowską – Rutkowską, wielokrotnie podnosił kwestię wynagrodzenia za pełnienie przez ogólnodostępne apteki obowiązkowych dyżurów.

Na skutek tych działań Ministerstwo Zdrowia zainicjowało prace zmierzające do uregulowania zasad wynagradzania aptek z tytułu obowiązkowych dyżurów.