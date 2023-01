Te produkty z IKEA nie podrożały od 1997 roku. Oglądamy pierwszy katalog sieci w Polsce

Pierwszy sklep IKEA ruszył w Polsce w 1990 roku na warszawskim Ursynowie. Siedem lat później wypuszczono pierwszy katalog, który ukazał się w ponad dwumilionowym nakładzie.

Jak wyglądał pierwszy katalog i jakie trendy promował? Nas najbardziej zaskoczył fakt, że dwa produkty oferowane w sklepach IKEA do dziś prawie nie zmieniły swojej ceny!

Sofa KLIPPAN podrożała w ciągu 26 lat o ... 64 zł.

Przeglądając pierwszy katalog IKEA w Polsce z 1997 roku widzimy, że sofę KLIPPAN oferowano w cenie 835 zł. Ile kosztuje dzisiaj? 899 zł. Wygląd kanapy prawie się nie zmienił.

Stolik LACK w takiej samej cenie, co w 1997 roku

Jaki jeszcze produkt z 1997 r. jest oferowany w sklepach IKEA do dziś? To stoliki LACK. 67 proc. tych stolików jest produkowanych w Polsce. Jak zmieniła się cena tych stolików? To kolejny produkt, który jest sprzedawany prawie w tej samej cenie

Ile kosztowały klopsiki IKEA w 1997 r.?

Styl IKEA z 1997 roku. Co pokazywano w pierwszym katalogu?

Jakie aranżacje promowano w pierwszym katalogu? Oto przykłady:

Innowacje IKEA z 1997 r. Jak Polacy kupowali meble?

Lokalizacje IKEA w 1997 r.

