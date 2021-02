Tedi i Monnari otworzą się w Dekadzie Nysa

Wiosną oferta Galerii Dekada Nysa powiększy się o kolejne 7 sklepów. Wśród nich znajdą się marki takie jak TEDi, Tescoma, Monnari, Play oraz kolejne punkty gastronomiczne.



Dotychczas ofertę galerii Dekada Nysa tworzyło ok. 60 sklepów .

Sklep niemieckiej sieci dyskontowej Tedi zajmie powierzchnie ok 900 mkw. Produkty do domu będą dostępne w salonie marki Tescoma, na powierzchni ok 110 mkw. Monnari w salonie o powierzchni ok 250 mkw. zaprezentuje asortyment ubrań i dodatków. Rozbudowana zostanie także strefa gastronomiczna, do której dołączą Pierożki u Belfra oferujące domowe potrawy, burger-bar w stylu street food Pan Buła oraz restauracja szybkiej obsługi Hell’s Chicken. Sektor usługowy wzmocni salon jednej z największych sieci telefonii komórkowej - Play.

Ofertę galerii Dekada w Nysie tworzy ok. 60 sklepów, w tym. m.in. Carrefour, Home&You, Douglas, Rossmann, RTV Euro AGD, Sizeer, Vistula/Wólczanka, Vision Express, 50 Style, Dealz, Cropp, House, Sinsay, Pepco, KiK, Martes Sport, 4F, Smyk, Diverse, Quiosque, Empik, Apart, Yes, W. Kruk, Ryłko, Grycan.

Do dyspozycji klientów dostępny jest parking podziemny z 400 miejscami postojowymi.

Za komercjalizację obiektu odpowiada BOIG Property Consulting.