TEDi może pomieszać szyki Action

Niemiecka ofensywa. TEDi wchodzi na nowe rynki

TEDi przygotowuje się do wejścia do Belgii i Francji. Tylko w tym roku niespożywczy dyskont chce otworzyć od pięciu do dziesięciu oddziałów w Belgii.

TEDi jest groźnym konkurentem dla holenderskiej sieci Action. Niemcy również celują w tanie i atrakcyjne produkty w niskich cenach, od artykułów papierniczych i dekoracyjnych, po zabawki i artykuły dla majsterkowiczów.

TEDi: Podwojenie sieci sklepów

Asortyment TEDi obejmuje około 15 tys. referencji. Stałą ofertę uzupełniają wyprzedaże magazynowe oraz produkty sezonowe. TEDi ma również własną markę - TEDi Black.

Dyskonter posiada ponad 2750 sklepów w kilkunastu krajach Europy Środkowej (Austria, Czechy, Niemcy, Węgry, Polska i Słowacja) oraz Europy Południowej (Chorwacja, Włochy, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Hiszpanii). W perspektywie średnioterminowej sieć planuje prawie podwoić swoją sieć do 5000 sklepów, ze sklepami również w Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii.

Na koniec kwietna 2022 spółka posiadała w Polsce 154 sklepy i zatrudniała 1009 osoby. Na koniec kwietnia 2023 TEDi chce mieć w naszym kraju 214 placówek handlowych.