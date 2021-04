TEDi najemcą nyskiej Dekady

Do najemców Dekady Nysa dołączyła sieć dyskontowa TEDi, tym samym w regionie został otwarty pierwszy i jak dotąd jedyny sklep tej marki.

Powierzchnia nowego lokalu wynosi 900 mkw.

Dekada Nysa została otwarta w grudniu ubiegłego roku i od tego czasu pozostaje najnowocześniejszym obiektem handlowym w regionie. Obiekt jest położony przy ul. Wolności 2, w najbardziej rozpoznawalnej, zabytkowej części miasta. Jednocześnie jest to największa inwestycja należącą do portfolio spółki Dekada. Na dwóch kondygnacjach oferuje łącznie ok. 20 tys. mkw. powierzchni najmu.

Obecnie oferta centrum handlowego w Nysie obejmuje już ponad 60 marek, w tym spożywczych, odzieżowych, obuwniczych, sportowych, gastronomicznych, sprzętu elektronicznego oraz z branży beauty. Na liście najemców są m.in. Carrefour, Home&You, Douglas, Rossmann, RTV Euro AGD, Sizeer, Monnari, Vistula/Wólczanka, Vision Express, 50 Style, Dealz, Cropp, House, Sinsay, Pepco, KiK, Martes Sport, 4F, Smyk, Diverse, Quiosque, Empik, Apart, Yes, W. Kruk, Ryłko, Grycan.

Za komercjalizację obiektu odpowiada firma BOIG Property Consulting.