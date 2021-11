Tefal na Booksy z rezerwacją wizyt w sklepach

Booksy to aplikacja do rezerwacji wizyt i usług online - do tej pory kojarzona przede wszystkim z branżą beauty, jednak od czasu pandemii zyskująca także partnerów z innych segmentów rynku: usług finansowych czy dystrybutorów elektroniki.

Aby zachęcić klientów do przetestowania wizyt umawianych przez aplikację Booksy, Tefal organizuje 27 listopada w warszawskim showroomie marki warsztaty świątecznej kuchni roślinnej, które poprowadzi Alicja Rokicka, twórczyni bloga Wegan Nerd. Warsztaty są darmowe, jednak zapisy na nie możliwe są wyłącznie poprzez platformę Booksy.

Tefal ma 26 sklepów stacjonarnych. Pomiędzy styczniem a kwietniem 2021 r. (czyli w okresie częściowo objętym ograniczeniami wynikającymi z lockdownu) obrót w sklepach wyniósł 6,5 mln złotych.

24 listopada Groupe SEB Polska uruchamia kolejny sklep Tefal w CH Riviera przy ul. K. Górskiego 2. Globalnie sieć Tefal liczy już ponad 1300 sklepów zlokalizowanych w 150 krajach.