Tego dnia ruszy pierwsza restauracja Popeyes w Polsce. Znamy też pozostałe loklizacje

Znamy dokładną datę otwarcia pierwszej w Polsce restauracji Popeyes. Już 7 lipca o godzinie 11.00 wrocławianie jako pierwsi w Polsce będą mogli spróbować słynnego kurczaka w luizjańskim stylu.

Kultowa amerykańska sieć Popeyes otworzy się w Pasażu Grunwaldzkim

Kultowa amerykańska sieć Popeyes otworzy się w Pasażu Grunwaldzkim. To jednak nie wszystko. Wiemy, że w nadchodzących miesiącach otwarte zostaną kolejne lokalizacje. Będą to odpowiednio Szczecin i Warszawa.

Już w lipcu mieszkańcy Wrocławia będą mieli okazję skosztować niepowtarzalnych smaków prosto z Nowego Orleanu; świeżo przygotowanego, chrupiącego kurczaka w mieszance przypraw Cajun. Pierwszy Popeyes znajdować się będzie w Food Stacji Pasażu Grunwaldzkiego, tuż obok strefy relaksu Jubilatka.

fot. za Popeyes

Popeyes w Złotych Tarasach i w Galaxy Szczecin

- Cieszymy się, że już oficjalnie możemy potwierdzić zarówno datę otwarcia wrocławskiego Popeyes, jak i lokalizacje dwóch kolejnych naszych restauracji w Galaxy w Szczecinie oraz w Złotych Tarasach w Warszawie - mówi Jakub Aleksandrowicz, Dyrektor Marketingu Popeyes CEE.

- Już od pierwszego dnia działalności na polskim rynku postaramy się oddać ducha marki rodem z Nowego Orleanu i pozytywnie zaskoczyć smakiem naszych dań. W menu szykujemy m.in. kultową Chicken Sandwich, ale też dania, które mogą być dla Polaków zupełnie nowym doznaniem smakowym - jak Popeyes Biscuit. Czekamy na naszych gości od godz. 11.00, 7 lipca we wrocławskim Pasażu Grunwaldzkim - dodaje Aleksandrowicz.

Popeyes w Polsce w pierwszej kolejności będzie rozwijać się w centrach handlowych. To właśnie tam jest gotowa infrastruktura, ustabilizowany foothall, oraz znane i rozwinięte food courty. W swoich planach sieć pod uwagę bierze najpierw największe miasta, a w nich dominujące galerie. Dopiero w kolejnej fazie rozwoju marka skupi się na lokalizacjach ulicznych.

- Należące do EPP centra handlowe cieszą się silną pozycją na rynkach, na których działają, dlatego często są miejscem ogólnopolskich i regionalnych debiutów sieci handlowych oraz konceptów gastronomicznych. Przykładem jest marka Popeyes, która otwiera swoje pierwsze lokale w obiektach EPP, w tym we wrocławskim Pasażu Grunwaldzkim i szczecińskim Galaxy. Z radością witam kultową markę w stolicy Dolnego Śląska. Jestem przekonana, że szybko zyska ona grono stałych i lojalnych entuzjastów odwiedzających naszą FOODSTACJĘ, czyli nowoczesny food hall, wyróżniający się unikalnym designem, nawiązującym do historii Wrocławia oraz chwilę później bywalców szczecińskiego FoodPortu, inspirowanej miastem przestrzeni gastronomiczno-rozrywkowej w Galaxy – komentuje Magdalena Małycha, Asset Manager w EPP.

Popeyes to prawie 4200 restauracji w ponad 30 krajach

Popeyes powstał w 1972 roku w Nowym Orleanie w Luizjanie. Marka szybko podbiła serca gości w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, stając się jedną z największych sieci restauracji szybkiej obsługi. Obecnie posiada prawie 4200 restauracji w ponad 30 krajach na różnych kontynentach, a jej specjalnością niezmiennie są aromatyczne, autentyczne smaki dziedzictwa Luizjany.