Temat tygodnia: Tradycyjny handel może wygrywać także ceną

Klienci małych sklepów oczekują promocyjnych cen, fot. Bogdan Hrywniak/Newspix.pl

Małoformatowe sklepy utrzymują się w czołówce preferencji Polaków. Dzięki relatywnie szerokiej ofercie i ogromnej dostępności, skutecznie rywalizują z punktami specjalistycznymi i wygrywają wyścig o klienta udającego się po szybkie zakupy. Jak zwiększyć swoje szanse na prowadzenie dochodowego biznesu? Z pomocą przedsiębiorcom przychodzi polska technologia M/platform, wspierana przez największych producentów FMCG.

Jak pokazuje raport ZPP pt. „Perspektywy poprawy konkurencyjności na rynku handlu detalicznego w Polsce”, tylko w ciągu ostatnich dwóch lat (2017-2019) wzrosty w branży spożywczej szacuje się na 4-5 proc. rocznie. Szczególnie mocne wzrosty widać w segmentach dyskontów i convenience, czyli niewielkich, wygodnych sklepów blisko miejsca zamieszkania. Łącznie segmenty te zwiększyły swój udział w rynku z 21 do 34 proc. Specyfiką polskiego rynku jest bardzo duża liczba tzw. małoformatowych sklepów. - To ewenement na skalę europejską. Małe placówki cały czas utrzymują około 40 proc. udziału w łącznej wartości sprzedaży. To segment bardzo rozdrobniony, ale znakomicie wpisujący się w dzisiejsze oczekiwania klientów – uważa Przemysław Chłus, kierownik ds. Trade Marketingu w Comp Platforma Usług.

Niezależne sklepy są już przez klientów postrzegane jako punkty z dobrym zaopatrzeniem, gdzie zakupy można zrobić szybko i wygodnie. Wdrożenie przez detalistę technologii M/platform pozwala uzyskać jeszcze jedną korzyść: dobrą cenę. Po podłączeniu do systemu, detalista ma możliwość oferowania swoim klientom atrakcyjnych promocji. Co jest istotne, specjalne oferty mogą być układane niezależnie dla każdej placówki. To powoduje, że niezależne sklepy jeszcze bardziej wyróżniają się na rynku, a także mają możliwość przyciągnięcia dodatkowych klientów, zachęconych atrakcyjną ceną.

Mały handel na fali

Sklepy ,,po sąsiedzku” to najczęściej małoformatowe punkty z ofertą FMCG, znajdujące się w promieniu nie większym niż 600 metrów od domu. W tym relatywnie niewielkim zasięgu przeciętny polski konsument znajdzie średnio 12 sklepów, z których aż 7,1 stanowią małe niesieciowe sklepiki – wynika z analiz przygotowanych przez Panel Gospodarstw Domowych GfK Polonia. Na pojedyncze transakcje w czasie codziennych lub awaryjnych zakupów wydajemy stosunkowo niewiele, ale ich częstotliwość jest na tyle duża, by wartość całego rynku niezmiennie utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie.

Jako konsumenci najczęściej realizujemy w małych punktach misje zakupowe, związane z zaspokajaniem szybkich potrzeb. Dlatego najczęściej kupujemy w nich produkty codziennego użytku lub robimy tzw. zakupy awaryjne. W jaki sposób małoformatowe placówki wpisują się w oczekiwania współczesnych konsumentów?

- Stajemy się społeczeństwem smart shoppingu, czyli formy szybkich, wygodnych zakupów blisko domu. Smart shopper ceni swój czas, porównuje oferty i korzysta z promocji. Konsumenci lubią robić zakupy w zależności od bieżącej potrzeby. Cenią sobie przyzwyczajenie, miłą obsługę i bliskość sklepu, ale i wysoką jakość produktów. A to mogą im zagwarantować małe, lokalne sklepy – mówi Przemysław Chłus.

Wysoka świadomość zakupowa pośród konsumentów dotyczy również obszaru promocji. Szacuje się, że co trzeci shopper regularnie zmienia sklep ze względu na dostępną ofertę. Aktywnie poszukuje promocji i chętnie z nich korzysta. Gotowy jest dokonać większych zakupów, w zamian za lepszą cenę jednostkową. Bolączką małego formatu sklepów jest ograniczona możliwość przeprowadzania akcji w nowoczesnych mechanizmach promocyjnych. Problem ten rozwiązuje narzędzie M/platform i ujęty w nim moduł promocyjny Promo+.

Bliskość, jakość i… cena, czyli technologia w natarciu!

M/platform jest cyfrowym integratorem usług, który do działania wykorzystuje urządzenie fiskalne. Dostępny jest w nim moduł promocyjny – Promo+. Producent obecny w Promo+ może przesyłać do sklepu specjalne oferty, targetując nawet do poziomu konkretnego sklepu. Komunikacja pomiędzy detalistą i producentem odbywa się poprzez internetowy „Panel Detalisty”. To tam znajduje się moduł służący do aktywowania promocji, a także moduł analityczny sklepu. Aktywacja promocji w panelu powoduje automatyczną zmianę ceny w urządzeniach fiskalnych. Promocje oferowane są w nowoczesnych mechanizmach: PromoSztuki, znane jako zniżki za zakup przez klienta większej liczby sztuk danego produktu, „happy hours”, czyli specjalne ceny w określonych godzinach, zestawy promocyjne, a także klasyczne obniżki cenowe.

- Nic nie jest narzucane z góry. To detalista decyduje ostatecznie, czy zaakceptuje konkretną promocję w swoim sklepie. Dzięki temu klient dostaje produkt w niskiej cenie, a sklep może pochwalić się promocjami, które do tej pory były dla niego nieosiągalne. Co więcej, utrzymuje dobrą marżę na sprzedawanych towarach i zwiększa swoje obroty. Za każdą sprzedaż promocyjną detalista otrzymuje umówioną refundację. Ważnym aspektem jest częstotliwość rozliczeń. Do tej pory rozliczenie faktury za przeprowadzoną promocję często trwało tygodniami. W Promo+ należności regulowane są w cyklu tygodniowym. W czasach walki o każdą dodatkową złotówkę zostawioną przez klienta w sklepie, aktywne uczestnictwo w Promo+ przynosi detaliście wymierne korzyści. Z naszych analiz wynika, że przeciętny koszyk zakupowy rośnie o ponad 40 proc., jeśli znalazły się w nim promowane produkty. Korzyści czerpią z tego wszystkie strony układu: producent, detalista oraz konsument – tłumaczy Przemysław Chłus.

O skuteczności rozwiązania świadczy również jego skala – do programu dołączyło już ponad 9000 punktów sprzedaży na terenie całego kraju. Na co dzień mogą oni korzystać z kilkudziesięciu ofert promocyjnych, m.in. na kategorię soków, napojów, piwa, a także artykułów spożywczych i innych. W programie aktywnie uczestniczą najwięksi producenci z branży FMCG. Program jest stale rozwijany zarówno pod kątem oferty, którą mają do dyspozycji detaliści, jak i kolejnych funkcjonalności M/platform.

Przed handlem tradycyjnym optymistyczne prognozy. Niewątpliwym atutem małych sklepów jest ich elastyczność i umiejętność wpisania się w trendy, a także możliwość wprowadzenia szybkich zmian.

- Zmiany są niezbędne, ponieważ najwięksi gracze polskiego handlu dynamicznie kreują swoją ofertę, a dzięki skutecznym akcjom marketingowym są w stanie wpływać na zachowania i zwyczaje konsumenckie. Wierzymy jednak, że dzięki obecności w M/platform największych producentów FMCG, uda się zachęcić jeszcze więcej klientów do odwiedzania sklepów małego formatu – podsumowuje ekspert Comp Platforma Usług.