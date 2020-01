Temat tygodnia: Zielone rozwiązania przyciągają uwagę przedsiębiorców i konsumentów

fot. Fotolia

Zielone technologie są na ustach wszystkich: zarówno firm, jak i konsumentów. Jedni chcą dzięki nim unowocześniać swoje przedsiębiorstwa, drudzy wybierać produkty wytworzone z poszanowaniem środowiska przez firmy, które inwestują w przyjazne planecie technologie. Dlatego od kilku lat obserwujemy prawdziwy wysyp „zielonych” pomysłów. Teraz jest szansa na ich realizację z funduszy dystrybuowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Działania CSR wśród sieci detalicznych wydają się obecnie bardziej koniecznością niż wyróżnikiem. Odpowiedzialność społeczna to aspekt ważny przede wszystkim dla młodego pokolenia. Z badań Nielsen wynika, że aż 51 proc. millenialsów, czyli osób w wieku 20-30 lat, poszukuje informacji o działaniach prospołecznych i prośrodowiskowych na opakowaniach kupowanych produktów. Dla porównania, wśród osób w wieku ok. 50-60 lat odsetek ten jest kilkukrotnie niższy i wynosi 12 proc. - mówi Marta Nowak, ekspert Nielsen.

Dlatego w instalację wykorzystującą technologię fotowoltaiczną i wiatrową inwestują tacy detaliści, jak: IKEA, Carrefour, Dino czy Netto. Jednak pozyskiwanie zielonej energii to nie jedyny obszar, w którym możliwe są innowacje, zmniejszające obciążenie środowiskowe. Dzięki programowi PARP „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, a dokładnie schematowi wsparcia Technologie przyjazne środowisku środki na proekologiczne rozwiązania mogą trafić do mikro, małych i średnich firm w Polsce. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 7 stycznia do 31 marca 2020 roku. Dofinansowanie może wynieść od 200 tys. euro do 1 mln euro. Wymagany wkład własny to 30 proc.

Fundusze te mogą mieć szczególne znaczenie, właśnie na początku 2020 roku, gdy słowo „klimat” zostało okrzyknięte hasłem - kluczem, a konsumenci domagają się od producentów i sieci handlowych konkretnych działań.

Dzięki funduszom na Technologie przyjazne środowisku w ramach Grantów Norweskich z PARP firmy mogą wdrożyć innowacyjne procesy, produkty, usługi lub rozwiązania, które zapewnią wzrost zysku lub zatrudnienia, a jednocześnie przyczynią się do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń, czy bardziej wydajnej gospodarki materiałowej. Aby móc startować w konkursie firmy muszą działać na rynku przez co najmniej 1 pełny rok obrotowy i przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie ostatnich 3 lat osiągać przychody ze sprzedaży nie niższe niż 140 tys. euro.

Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek. Fundusze można pozyskać zarówno na maszyny i urządzenia, roboty budowlane, wartości niematerialne i prawne, dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska, jak i na eksperymentalne prace rozwojowe i usługi doradcze.

Seniorzy siłą napędową rozwoju aplikacji

Z danych KPMG na temat konsumentów 50+ wynika, że jeśli marki produktowe chcą efektywniej trafiać do starszych konsumentów, muszą odpowiednio dostosować zarówno treści przekazu, jak i główne kanały przekazu. Z tego względu, eksperci prognozują, że w ciągu najbliższych paru lat powstaną proste aplikacje, które osobom nawet bardzo słabo posługującym się technikami cyfrowymi pozwolą na zlecenie zakupu podstawowych produktów spożywczych i dostarczenie ich do domu – prognozują eksperci. Właśnie tego rodzaju aplikacje mogą być przedmiotem prac, które mają szanse na dofinansowanie ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje, a konkretnie schematu” w schemacie Technologie poprawiające jakość życia prowadzonego przez PARP, którego budżet wynosi 18,7 mln euro. W ramach projektu firmy mogą starać się o środki od 200 tys. euro do 2 mln euro.

W konkursie trwającym od 7 stycznia do 31 marca 2020 roku firmy mogą otrzymać 70 proc. wartości projektu na opracowanie i wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne technologie, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w tym osób starszych. Projekty muszą jednocześnie przyczyniać się do wzrostu przychodów, zysku lub zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Wydatki objęte wsparciem muszą dotyczyć zarówno opracowania, jak i wdrożenia na rynek produktu poprawiającego jakość życia, a w ramach projektu można sfinansować wydatki na eksperymentalne prace rozwojowe, w tym testowanie prototypów z udziałem użytkowników końcowych produktu, usługi doradcze, a także maszyny i urządzenia, roboty budowlane, wartości niematerialne i prawne.

W programie „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” przewidziano także dodatkową pulę środków w wysokości 15 mln euro na realizację projektów przez firmy, których właścicielkami są kobiety lub takie firmy, w których kobieta jest co najmniej współwłaścicielką i bierze udział w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorcze kobiety mogą otrzymać na innowacyjne projekty nawet 200 tys. euro – poziom wsparcia w tym przypadku może wynieść maksymalnie 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Firmy ubiegające się o wsparcie w tym schemacie nie muszą spełniać warunków dotyczących okresu prowadzenia działalności gospodarczej lub poziomu przychodów. Projekty w ramach tego schematu muszą dotyczyć obszaru technologii przyjaznych środowisku, technologii poprawiających jakość życia, lub innowacji w obszarze wód morskich lub śródlądowych. W tym ostatnim obszarze PARP oferuje także wsparcie na „duże” projekty, w wysokości od 200 tys. do 2 mln euro, a budżet na takie projekty wynosi 10 mln euro.

- W związku z tym, że darczyńcą środków jest Norwegia preferowane będą projekty, które przyczyniają się do rozwoju współpracy między firmami z Polski i podmiotami z Norwegii. Projekty partnerskie, czyli polsko-norweskie, będą miały przyznawane dodatkowe punkty w procesie oceny wniosków o dofinansowanie. Kwestia partnerstwa w programie jest traktowana elastycznie i nie jest ograniczona do współpracy przedsiębiorców. Za projekt partnerski będzie mógł być uznany każdy projekt, w którym współpraca polskiego przedsiębiorcy z podmiotem norweskim, czyli na przykład także z instytucją naukową, będzie stanowiła wartość dodaną projektu – powiedziała Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP. Z tego względu do 31 stycznia br. firmy mogą składać wnioski w ramach dodatkowego działania – „Wsparcie na utworzenie partnerstwa” (Travel Grants). Dofinansowanie w wysokości 1200 euro (na sfinansowanie podróży) mogą otrzymać firmy, które poszukują partnerów w Norwegii w celu realizacji projektu w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”.