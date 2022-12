Ten segment rośnie o 30% rdr w Aldi

Przydatne gadżety będzie można kupić już za kilkanaście złotych. Sieć informuje, że rok do roku odnotowuje 30% wzrost sprzedaży w segmencie electro.

Segment electro rośnie w Aldi

- Marka własna QUIGG rozwija się zgodnie z zapotrzebowaniem i trendami rynkowymi. Postanowiliśmy, że jeszcze w tym roku w ofercie ALDI pojawią się po raz pierwszy akcesoria GSM, które nie tylko będą charakteryzować się wysoką jakością, ale przede wszystkim przystępną ceną. Co więcej, klasę produktów potwierdza certyfikacja, w tym bardzo popularny certyfikat MFi – nadawany przez firmę Apple – mówi Jakub Tyrlik, Category Manager Non Food ALDI Polska.

Certyfikat MFi to bardzo znany standard stworzony przez Apple, produkty objęte certyfikacją wykonane są zgodnie ze wszystkimi normami, dzięki czemu w pełni spełniają wszystkie swoje funkcje a użytkownik otrzymuje gwarancję bezpiecznego i bezawaryjnego działania sprzętu. Wybierając akcesorium marki QUIGG z certyfikacją MFi klienci mają pewność, że bez problemu naładują lub podłączą swoje urządzenie oraz, że będzie działać ono prawidłowo.

Jakie gadżety elektroniczne można kupić w Aldi?

W ALDI do kupienia będą kable USB typu C oraz micro o długości 1 metra – każdy z nich za 14,99 zł. Do kabli będzie można dokupić ładowarkę sieciową za 24,99 zł, sprzęt jest uniwersalny i będzie pasować do różnych urządzeń elektronicznych. Ładowarka posiada 1 port USB oraz wyjście 1,0 A. Natomiast prawdziwym rarytasem jest wspomniany wcześniej kabel typu lighting do bezpiecznego ładowania urządzeń marki Apple (iPhone, iPad, iPod) z certyfikatem MFi, produkt będzie można kupić za 39,99 zł.

ALDI w Polsce posiada 237 sklepów i zatrudnia ponad 4000 pracowników.