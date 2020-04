Teoria a praktyka czyli pomysł na kamery termowizyjne w sklepach

Czy kamery termowizyjne wyłapią chorych na COVID-19 przed wejściem do sklepu? Taki jest pomysł rządu, ale w praktyce nie da się go spełnić - pisze money.pl

- W Polsce jest około 500 galerii handlowych, każda z nich ma po kilka, kilkanaście wejść – z ulicy, z parkingów. A to oznacza, że powinniśmy dysponować przynajmniej kilkoma tysiącami kamer termowizyjnych, do ich obsługi zatrudnić kilkanaście tysięcy osób. A wcześniej odpowiednio je przeszkolić. Na dodatek nie wiemy, co mielibyśmy robić z osobami, u których wykryje się podwyższoną temperaturę, nie mamy tu procedur. Byłoby to gigantyczne przedsięwzięcie – mówi w rozmowie z money.pl Rafał Sonik, właściciel trzech galerii handlowych Gemini.