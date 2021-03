Tesco będzie sprzedawać więcej zdrowej żywności

Tesco, największy sprzedawca artykułów spożywczych w Wielkiej Brytanii z udziałem w rynku wynoszącym niecałe 27 proc., zobowiązało się do wprowadzenia programu zmiany składu produktów w celu poprawy profilu zdrowotnego swoich towarów do 2025 roku. To odpowiedź na oczekiwania inwestorów spółki.

Tesco odpowiedziało inwestorom wzywającym do zwiększenia sprzedaży zdrowej żywności i napojów. Spożywczy gigant będzie dążyć do zwiększenia sprzedaży zdrowych produktów w ogólnej sprzedaży do 65 proc. (obecnie jest to 58 proc.).

Tesco planuje zmienić swoje gotowe dania tak, aby przynajmniej dwie trzecie z nich zawierało co najmniej jedną z pięciu rekomendowanych warzyw lub owoców, które ludzie powinni jeść każdego dnia.

Detalista chce również zwiększyć sprzedaż roślinnych alternatyw mięsnych o 300 proc.