Tesco: Klienci zaczęli kupować wielopaki, bułki do odpieku jednym z hitów sprzedaży

fot. materiały prasowe

Badania przeprowadzone w połowie września przez SW Research na zlecenie Tesco Polska wskazują, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy 70% Polaków przynajmniej raz w miesiącu zdecydowało się na zakup wielopaków: napoi, mąki, cukru czy soli, ale także słodyczy i bułek do odpieku – na ich zakup w większych ilościach zdecydowało się kolejno 23% i 15% badanych.

Większa popularność artykułów spożywczych w opakowaniach zbiorczych, a także żywności pakowanej, w tym paczkowanego pieczywa, mięsa, wędlin czy serów i produktów mrożonych, to efekt lepszego planowania posiłków, jak i zakupów. Obecnie ponad 50% Polaków planuje posiłki i zakupy spożywcze dokładniej i z większym wyprzedzeniem ,niż robiło to wcześniej. Nie bez wpływu pozostaje także ograniczenie wizyt w lokalach gastronomicznych i co za tym idzie, częstsze przygotowywanie posiłków w domach.

Sprzedaż pakowanych po kilka sztuk bułek do odpieku w okresie marzec – maj wzrosła w Tesco o 14,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a w samym tylko lipcu sprzedaż lodów w formacie multipak osiągnęła wynik aż o 51% lepszy niż w analogicznym okresie roku 2019.

W odpowiedzi na potrzeby klientów Tesco prowadzi sprzedaż wielu produktów w opakowaniach zbiorczych, także tych pierwszej potrzeby, jak np. pieczywo. W sklepach sieci w formie wielopaków dostępne są m.in. paczkowane bułki do odpieku własnego, napoje czy różnego rodzaju słodycze, w tym wafelki, ciastka i batoniki.

Jednocześnie niemal połowa (49,9%) osób twierdzi, że zaczęła odżywiać się zdrowiej. 14% respondentów zwraca większą uwagę na kaloryczność spożywanych posiłków, a 13% częściej decyduje się na produkty bio, wegańskie lub wegeteriańskie. Na wybór produktów wege i bio, jako główną przyczynę poprawy jakości sposobu jedzenia, chętniej wskazują mężczyźni (14,8%) niż kobiety (10,8%).

Nowa, rozszerzona oferta Tesco w kategorii zdrowej żywności to ponad trzy razy więcej artykułów wegetariańskich, wegańskich i bio. Wśród nich znajdują się m.in. różnego rodzaju pasty warzywne, napoje roślinne, mąki, kasze, ryże, makarony, płatki śniadaniowe, a także produkty dedykowane osobom z nietolerancjami.