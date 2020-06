Tesco ma w Polsce 323 sklepy

fot. shutterstock

Według danych dostępnych na stronie Tesco w Polsce, sieć liczy obecnie 323 placówki.

Przypomnijmy, że sprzedaż sieci Tesco w Polsce za rok finansowy 2019/20 wyniosła 7,1 mld zł, gdy rok wcześniej było to to 10,5 mld zł. W ujęciu LfL sprzedaż spadła o 6,4 proc. Na koniec roku finansowego pod szyldem Tesco funkcjonowało w Polsce 329 sklepów. Jednocześnie podczas ogłoszenia wyników firma poinformowała, że w roku obrotowym 2020/21 operator chce ograniczyć w Polsce powierzchnię sprzedaży o ponad 105 tys. mkw. W efekcie na koniec lutego 2021 r. Tesco będzie miało w naszym kraju jedynie ok. 422 tys. mkw. powierzchni handlowej.

W roku finansowym 2018/2019 spółka zamknęła w Polsce 62 placówki. Liczba osób objętych procesem restrukturyzacji wyniosła 2357. Celem restrukturyzacji jest poprawa konkurencyjności biznesu w Polsce i skoncentrowanie swoich działań na najefektywniejszych formatach mniejszych

sklepów. W poprzednim roku finansowym zamknięto 14 sklepów.