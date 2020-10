Tesco nie ma poczucia winy z powodu wypłaty dywidendy

Dywidendę trzeba wypłacić! - uważa Tesco, fot. Shutterstock

Przewodniczący rady nadzorczej Tesco, John Allan, powiedział, że „będzie bronić do śmierci” decyzji giganta handlu detalicznego o wypłacie dywidendy po otrzymaniu dużej ulgi podatkowej. Decyzja wzbudziła kontrowersje.

Tesco w ubiegłym tygodniu ogłosiło, że zwiększy dywidendę i dokona jednorazowej wypłaty po wzroście zysków okresowych o 28,7 proc. W sumie na ten cel sieć przeznaczy 315 milionów funtów.

Detalista w pierwszej połowie roku osiągnął zysk przed opodatkowaniem w wysokości 551 milionów funtów oraz w wysokości 28,7 miliarda funtów. Akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 3,2 pensów na akcję, co oznacza wzrost o 21 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Firma zapowiedziała także, że udziałowcy mogą spodziewać się wypłaty w wysokości 5 miliardów funtów po zakończeniu sprzedaży azjatyckiej części biznesu Tesco - w marcu br. za 8 miliardów funtów sprzedany został oddział w Tajlandii i Malezji, składający się z około 2000 sklepów

W wywiadzie dla "Mail on Sunday" John Allan powiedział, że Tesco prawdopodobnie podjęłoby taką samą decyzję także bez możliwości skorzystania z ulgi podatkowej, ze względu na swój „mocny bilans” i poprawę wyników.

Allan powiedział, że zwolnienie ze stawek było decyzją ogólną, a Tesco nie skorzystało z żadnej uznaniowej pomocy, w tym programu urlopowego i wakacji od podatku VAT.

- Nasz pogląd był taki, że odnieśliśmy z tego pewne korzyści, ale mieliśmy również bardzo dużo dodatkowych kosztów - powiedział Allan gazecie.

Tesco otrzymało w sumie 533 miliony funtów pomocy w związku z pandemią koronawirusa,

- Powiedziano nam bardzo stanowczo, że oczekuje sie od nas, że przez cały ten czas pozostaniemy otwarci siedem dni w tygodniu i tak było. Broniłbym się do śmierci, że postąpiliśmy słusznie… Nie mam z tego powodu żadnego poczucia winy. Firma jest wypłacalna, generuje gotówkę, a wiele osób jest uzależnionych od wypłaty dywidendy - emeryci i drobni akcjonariusze, wśród których jest wielu pracowników Tesco. To nie są tylko duże instytucje i czuliśmy, że jeśli będziemy w stanie to zrobić, powinniśmy to wypłacić, nawet jeśli doprowadzi to do chwilowej niepopularności - powiedział Allan w wywiadzie.