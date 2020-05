Tesco: Obsługujemy o 15 proc. więcej klientów w ramach usługi „Zamów i odbierz”

Tesco inwestuje w bezpieczeństwo, fot. mat. pras.

W maju Tesco uruchomiło usługę „Zamów i odbierz” w pięciu dodatkowych miastach. – Pozwala nam to na obsługę 15 proc. więcej klientów w ramach tego rozwiązania. Cały czas analizujemy także inne możliwości i pracujemy nad nowymi rozwiązaniami dla naszych klientów. Kolejne nowości, poszerzające dostępność naszych usług, pojawią się już wkrótce – mówi Martin Behan, dyrektor zarządzający Tesco Polska.

W ramach usługi Zamów i odbierz, dostępnej w 14 sklepach Tesco prowadzących serwis internetowy w Polsce, klienci mogą sami odebrać spakowane już produkty w sklepie lub zamówić dostawę bezpośrednio do domu, korzystając z niedawno rozpoczętej współpracy Tesco z firmami Free Now i 99rent oraz Express, Okay taxi, Tanie Taxi Jelenia Góra.

- Panująca pandemia spowodowała wprowadzenie w krótkim czasie wielu zmian, które stały się naszą nową codziennością. Wymagało to inwestycji i zaangażowania wielu osób – podkreśla Martin Behan, dyrektor zarządzający Tesco Polska.

Pakiet bezpieczeństwa w Tesco obejmuje sześć głównych obszarów: bezpieczne wejście

do sklepu, bezpieczny sklep, bezpieczne kolejki i płatności, bezpieczne wyjście ze sklepu, ochrona pracowników w strefach socjalnych oraz stacje paliw. W sklepach umieszczono ponad 41 tysięcy naklejek, które pomagają utrzymać bezpieczny dystans stojących obok siebie osób. Zamontowano także prawie 3 tysiące ekranów ochronnych przy kasach, o łącznej powierzchni ponad 3900 mkw. Specjalne oznakowanie i ekrany ochronne pomagają w utrzymaniu bezpiecznego dystansu miedzy klientami i pracownikami, natomiast przy wejściach całych czas dostępne pozostaną żele do dezynfekcji i rękawiczki. Tygodniowo w sklepach zużywane jest prawie 3 tysiące litrów żelu do rąk oraz 2,1 miliona sztuk rękawiczek. W każdym tygodniu do czyszczenia powierzchni w sklepach wykorzystywane jest 740 litrów płynów do dezynfekcji.