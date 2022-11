Tesco otwiera odwrócony supermarket. Na czym polega ten koncept?

Brytyjskie Tesco otworzyło drzwi do swojego pierwszego „odwróconego supermarketu”. Sieć zachęca odwiedzających do kupowania i przekazywania potrzebującym 25 podstawowych artykułów FMCG. Produkty zostały wytypowane przez Tesco oraz organizacje charytatywne FareShare i Trussell Trust. Są to m.in. konserwy, herbata i przybory toaletowe.

Zakupy bez zakupów

Klienci płacą za wybrane przez siebie produkty, a wartość wszystkich zakupów jest przekazywana przez supermarket na rzecz organizacji charytatywnych w ich imieniu.

Przechodnie mogą również zeskanować kod QR znajdujący się na zewnątrz sklepu, aby przekazać darowiznę pieniężną za pomocą kuponów Clubcard lub online.

Świąteczna zbiórka żywności

Tesco zachęca również klientów do zaangażowania się w coroczną Zbiórkę Żywności – rusza ona w sklepach Express od 28 listopada do 3 grudnia oraz we wszystkich sklepach Tesco w całym kraju od 1 do 3 grudnia.

Klienci mogą przekazać produkty w lokalnym sklepie, przekazać darowiznę na cele charytatywne przy kasie lub kupić gotową torbę pełną niezbędnych artykułów.

Podobnie jak w poprzednich latach, Tesco po raz kolejny uzupełni wartość darowizn przekazywanych w sklepach w ramach Zbiórki Żywności o kolejne 20% w gotówce.