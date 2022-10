Tesco pomimo spadku zysku podnosi płace pracownikom

Tesco: Zysk spada, sprzedaż rośnie

Pomimo spadku zysków sprzedaż wzrosła o 6,7% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, do 32,5 mld funtów. Sieć zobowiązała się „wspierać klientów poprzez nieustanną koncentrację na wartości”. Sprzedaż LfL w Wielkiej Brytanii wzrosła o 0,7% rok do roku i była o 10% wyższa od poziomów sprzed pandemii.

Tesco: Klienci przechodzą na markę własną

Tesco zasygnalizowało „znaczną” inflację kosztów, a niektórzy klienci przeszli z markowych asortymentów na towary marki własnej, próbując ekonomiczniej zarządzać budżetami domowymi.

Promocyjne oferty Tesco, w tym Aldi Price Match i niższe ceny dla członków programu Clubcard, pomogły złagodzić presję związaną z kosztami życia.

Tesco podnosi płace i zamraża ceny produktów

Gigant spożywczy ujawnił również „ogromne nowe zobowiązanie do ograniczenia wzrostu cen”, jednocześnie ujawniając, że po raz drugi w tym roku zwiększył stawkę godzinową, ponieważ koszty utrzymania uderzają zarówno w konsumentów, jak i współpracowników. Od 13 listopada podstawowa stawka godzinowa w sklepach wzrośnie o 20 pensów do 10,30 funtów (lub 10,98 funtów w Londynie), co łącznie daje 8 proc. wzrost w tym roku.

Tesco zamraża też ceny na ponad 1000 produktów.