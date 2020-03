Tesco rekrutuje 20 000 pracowników tymczasowych

Pandemia COVID-19 spowodowała bezprecedensowy wzrost popytu na żywność i artykuły gospodarstwa domowego. Sieć Tesco rozpoczęła proces rekrutacyjny, aby sprostać oczekiwaniom obywateli.

- W Tesco pracujemy przez całą dobę, aby zapewnić rodzinom dostęp do potrzebnych im artykułów. Aby zaspokoić popyt przyjmiemy 20 000 nowych pracowników do pracy w naszych sklepach przez okres co najmniej dwunastu tygodni - mówi szefowa kadr w Tesco Natasha Adam.

Sieć uruchomiła rekrutację online. Dzięki usprawnionemu procesowi firma jest w stanie przetworzyć wnioski kandydatów do pracy w ciągu jednego dnia, w tym również ocenę kwalifikacji do pracy.