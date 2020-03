Tesco ruszyło z rekrutacją. Obecni pracownicy chcą płyt pleksi przy kasach i maseczek

fot. shutterstock

Sieć Tesco ruszyła z rekrutacją pracowników do sklepów i działów obsługujących zamówienia internetowe. Natomiast obecni pracownicy sieci proszą o rozwiązania, które mają na celu zminimalizowanie zagrożeń związanych z pandemią koronawirusa.

- Poszukujemy osób do pracy w naszych sklepach i zakupach internetowych. Oferujemy elastyczne umowy zlecenia. Stanowiska pracy, godziny i zmiany będą dostosowane do indywidualnych potrzeb. Wesprzyj nasze działania i dołącz do nas już teraz - ogłasza sieć na swojej stronie internetowej.

Natomiast związkowcy działający w Tesco Polska informują, że wysłali do pracodawcy kolejne pismo, w którym zaproponowali rozwiązania mające na celu zminimalizowanie zagrożeń związanych z pandemią koronawirusa. Związkowcy chcą m.in.:

- ograniczenia liczby klientów w sklepach poprzez wpuszczanie wyznaczonej liczby klientów uzależnionej od powierzchni sklepu (kaskadowo) np. w supermarketach 10 klientów, a w większych sklepach np. 20 klientów.

- wyposażenia kas w płyty plexi, aby oddzielały klientów od kasjerów

- zamknięcia kas samoobsługowych ze względu na wysokie ryzyko zarażenia

- wyposażenia pracowników skarbca w maseczki i odpowiednie rękawice ochronne w związku z pracą przy rozliczaniu gotówki