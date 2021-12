Tesco Value przez lata było synonimem taniochy. Czy sprawdziłoby się w czasach drożyzny?

Swoje postrzeganie taniości Tesco budowało od lat 90-tych. Wówczas wchodząc do jednego ze sklepów Tesco natrafiało się na zestaw najtańszych opon samochodowych. Potem zapach gumy i plastiku towarzyszył klientom przez całe zakupy. Owoce i warzywa pyszniące się teraz przy wejściach do sklepów były uznawane za luksus, na który klient musi zasłużyć krążąc po alejkach z chińskimi majtkami i plastikowymi zabawkami. Do tego "design" wielkich hal, który kojarzył się raczej z bazarowymi szczękami pod dachem niż wygodnym supermarketem, który znamy teraz robił swoje. Może dlatego Tesco stało się synonimem niskich cen. W związku z tym gdy dyskonty ustalały swoją agresywną politykę cenową odnosiły się do cen znanych klientom z Tesco a nie tych z Auchan czy Carrefoura. Głównie dlatego, że placówek Tesco było więcej a po przejęciu ok. 150 marketów Leader Price stały się jeszcze powszechniejsze. Sieciom dyskontowym przyświecała myśl, że jeżeli przekonają klientów, że oferują towar taniej niż Tesco to znaczy, że są najtańsi.

W 2008 roku głośno było o rywalizacji Tesco z dyskontami, która przełożyła się na propozycję dla dostawców: obniżcie ceny o jedną czwartą w nowym roku budżetowym. Przedstawiciele Tesco tłumaczyli się kryzysem. - Obowiązkiem naszej firmy jest szukać takich rozwiązań, które pomogą klientom przetrwać trudniejsze warunki rynkowe - informowało biuro prasowe. Wówczas sieci obawiały się, że połączenie niższych dochodów klientów i wyższych cen bezpośrednio przełoży się na spadek obrotów.

Żądania cenowe zbiegły się w czasie z kampanią promocyjną "dyskontowe ceny w Tesco" w ramach której obniżono ceny 1000 produktów. Klienci wskazywali, że towar podobnie jak w dyskontach powykładany jest na paletach, wieczorami oszczędza się na oświetleniu i w marketach i na parkingach.

2012 rok znowu okazał się kryzysowy. Wówczas Tesco promowało markę własną Tesco Value, a przedstawiciele Tesco mówili "w tym roku dla klientów liczy się każda złotówka. Firma chce zapewnić klientów, że koszyk podstawowych produktów w Tesco jest tańszy niż w dyskontach".