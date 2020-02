Tesco w Bełchatowie zmieni szyld na Carrefour?

fot. shutterstock, sklep Carrefour w Krakowie

31 grudnia 2019 roku spółka Carrefour Polska wnioskowała w UOKiK o zgodę na przejęcie części mienia EPP Retail – Galeria Olimpia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 19 lutego urząd wydał zgodę w tej sprawie. Wnioskodawca niestety nie przedstawił skróconego opisu koncentracji, więc nie wiemy dokładnie o jaką nieruchomość chodzi. Możliwe, że sieć chce przejąć lokalizację po Tesco w Bełchatowie.

EPP Retail – Galeria Olimpia to spółka z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22. Jej branża została w Polskiej Klasyfikacji Działalności sklasyfikowana jako: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Firma powstała w 2012 roku.

Pod tym samym adresem działa firma EPP Poland. EPP jest największym w Polsce właścicielem centrów handlowych pod względem posiadanej powierzchni najmu brutto (GLA). Portfel firmy obejmuje 31 projektów m.in. Galerię Olimpia w Bełchatowie, w której działa hipermarket Tesco.

Przypomnijmy, że w styczniu Tesco zdecydowało o zamknięciu sklepów w Lesznie, Bełchatowie, Wrocławiu (ul. Legnicka), Łomży i Gorzowie (ul. Słowiańska).

Przypomnijmy również, że 31 grudnia 2019 r. do UOKiK wpłynął wniosek w sprawie nabycia przez Carrefour Polska części mienia Kasama Investments. Jeśli UOKiK wyrazi zgodę na koncentrację, hipermarket Tesco w CH Magnolia Park we Wrocławiu zmieni szyld na Carrefour. Możemy się domyślać, że skoro francuska sieć zwraca się do UOKiK, to może chcieć przejąć więcej lokalizacji po brytyjskim detaliście.

Czekamy na oficjalne potwierdzenie transakcji ze strony sieci Carrefour.