Tesco wywiera presję na dostawcach, by móc konkurować z dyskontami

Tesco nie chce pozostać w tyle na rodzimym rynku, fot. Shutterstock

Tesco prosiło swoich dostawców o akceptację rabatów w wysokości do 50 procent - donosi "The Sunday Times". W ten sposób Tesco chce uzyskać możliwość obniżania cen, by dogonić dyskontowych konkurentów.

Tesco zobowiązało się do wyrównania cen z ofertą Aldi na 500 produktów, po tym, jak sieci udało się "uszczknąć" część rynkowych udziałów dyskontera po raz pierwszy od 10 lat.

Tymczasem Aldi i inny niemiecki dyskont, Lidl, prawdopodobnie znów obniżą ceny. Tesco nie chce pozostać w tyle, stąd propozycja złożona dostawcom. Jeden z nich określił ją jako „szczerze obraźliwą”.

Tymczasem Tesco, którym kieruje ustępujący dyrektor generalny Dave Lewis, zapowiedziało, że jest zaangażowane w "otwarte i uczciwe relacje z dostawcami".

Twarda postawa Tesco częściowo odzwierciedla wysiłek uniknięcia błędów ostatniej recesji, gdy niechęć do obniżania cen stawiała na czele na rodzimym rynku Aldiego i Lidla .