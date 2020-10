Tesco z nową akcją lojalnościową

Tesco rusza z akcją dla najmłodszych, fot. mat. pras.

W najnowszej akcji lojalnościowej przygotowanej przez Tesco, klienci będą mogli wymienić naklejki otrzymane za zakupy na pluszowe maskotki kultowych bohaterów kreskówek Disneya. Promocja rozpocznie się 8 października, i potrwa do końca roku lub do wyczerpania zapasów.

Głównymi bohaterami najnowszej akcji lojalnościowej Tesco są postacie stworzone przez Walta Disneya. Miki i przyjaciele nieustająco bawią nowe pokolenia.

Zasady udziału w akcji są proste. W dniach 8 października – 30 grudnia 2020 r. za każde wydane 30 zł w sklepach Tesco, wydawana będzie specjalna naklejka. Każda wielokrotność tej kwoty to kolejna naklejka do kolekcji. Posiadacze karty Clubcard mogą odebrać pluszaka już za 1 grosz po zebraniu 40 naklejek. Pozostali klienci mogą go zdobyć za 40 naklejek oraz dopłatę w wysokości 9,99 złotych, bądź 20 znaczków i dopłatę w wysokości 21,99 złotych. Standardowa cena maskotki wynosi 69,99 zł. Maskotki będzie można odbierać do 13 stycznia 2021 r. lub do wyczerpania zapasów.