Tesco zapunktuje u króla Karola

Zlokalizowany w Farringdon w Londynie, pub The King in the Castle ma zachęcić naród do czynienia dobra. Jak? poprzez chodzenie do pubu i wydawanie pieniędzy, które zostaną przeznaczone na cele charytatywne,a dokładniej młodzieżowej organizacji The Prince's Trust.

Jak Tesco uczci koronację króla Karola? W pubie!

Otwarty od 4 do 5 maja pub giganta spożywczego zaoferuje menu o tematyce koronacyjnej, obejmujące produkty z limitowanej serii Tesco Coronation, Najważniejsze to „Camilla's King Prawn Curry” czy „The Prince's Crust Pie”.

Według Tesco ok. 15% dorosłych Brytyjczyków wymienia „chodzenie do pubu” jako swój ulubiony sposób na spotkanie z przyjaciółmi i rodziną.

Ponadto każdy dorosły Brytyjczyk wydaje średnio 92 funty podczas weekendu świątecznego. Ponieważ trzy odbędą się w maju, The King in the Castle Tesco będzie niedrogą opcją.

Chodzenie do pubu brytyjskim sportem narodowym

Dyrektor ds. obsługi klienta Tesco, Alessandra Bellini, powiedziała: „Koronacja to historyczna chwila i chcemy pomóc naszym klientom ją uczcić”.

„Jako jedna z najtrwalszych części kultury brytyjskiej, puby tradycyjnie były ważną częścią lokalnych społeczności, dlatego wydawały się idealnym sposobem na zgromadzenie ludzi, aby uczcić tę wyjątkową okazję i delektować się pysznym jedzeniem.