Tesco zawiesza współpracę z dostawcą jaj z wolnego wybiegu, z powodu nadużyć na farmie  

Aktywiści z organizacji praw zwierząt w Wielkiej Brytanii ujawnili ogromne nadużycia na farmie produkującej jaja „z wolnego wybiegu”. Hoads Farm, niedaleko Rye, zaopatrywał kilka dużych sklepów, w tym Sainsbury's, Asdę i Tesco - informuje serwis kentlive.news.

RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), organizacja działająca na rzecz zapobiegania okrucieństwu wobec zwierząt, wszczęła pilne dochodzenie w sprawie farmy.

W poniedziałek 27 stycznia 150 członków grupy praw zwierząt Direct Action Everywhere (DxE) Brighton weszło na teren farmy i sfilmowało przerażające sceny gnijących zwłok kurcząt porozrzucanych po podłodze.

Hoads Farm twierdzi, że przestrzega standardów, zgodnie zarówno z prawem UE, jak i standardami RSPCA Assured i BEIC Lion. Zdaniem rzecznika, materiał wideo w żaden sposób nie odzwierciedla sytuacji na farmie.