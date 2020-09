Tesco: Zmniejszenie powierzchni sprzedażowej i uproszczenie oferty pomogło w walce z marnowaniem żywności

Nowy raport roczny koalicji zrzeszającej przedsiębiorstwa z branży spożywczej Champions 12.3, pokazuje, że na 10 lat przed założonym terminem osiągnięcia celu 12.3 do 2030 roku – redukcji ilości marnowanej żywności o ponad połowę, świat daleki jest od jego realizacji.

Tesco wskazuje, że podejście „Target-Measure– Act” pozwala na realną walkę z marnowaniem żywności. Rozpoczęliśmy nasze działania od usprawnienia procesów operacyjnych, m.in. zmniejszenia przestrzeni sprzedażowej, uproszczenia ofert, poprawy dokładności systemów prognozowania, zamawiania i obniżania cen. Ulepszyliśmy także proces zarządzania nadwyżkami żywności, poprzez programy redystrybucji żywności, by dać produktom „drugie życie”. 773 sklepy w całej Europie Środkowej przekazują obecnie nadwyżki, m.in. Bankom Żywności oraz innym partnerom, którzy wspierają potrzebujących. Jeśli produkty nie są już bezpieczne do spożycia przez ludzi, przekazujemy je na paszę dla zwierząt. - mówi Daria Kulińska, dyrektorka komunikacji Tesco Polska.

Od roku 2016/17, Tesco globalnie zredukowało poziom marnowania żywności o 66%. Porównując te dane z całkowitą sprzedażą żywności, zmniejszono skalę marnowania o 58%, co oznacza, że tylko 0,69% żywności, która sprzedawana jest w Tesco, przeznaczana jest do utylizacji. W Polsce Tesco znacząco zbliżyło się do celu i do tej pory zredukowało ilość marnowanego jedzenia o 43%.

Jednocześnie pięciu kluczowych dostawców marek własnych Tesco w Europie Środkowej po raz pierwszy publikuje dane, dotyczące zmarnowanej żywności. ABP, AM FRESH, Brop Slovakia, G's i Hilton Foods Polska przyjęło podejście „Target-Measure-Act”, które Tesco stosuje od 2016 roku.

W wyniku wspólnych działań z 234 008 ton przetworzonych produktów tylko 1,5 %, czyli 3429 ton żywności, zmarnowano. Tesco, we współpracy z dostawcami, wciąż szuka nowych rozwiązań, które wpłyną na ograniczenie marnotrawienia żywności.