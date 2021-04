Tesco znów zwalnia

Sklep Tesco w Chorzowie, fot. shutterstock

314 pracowników z 6 sklepów Tesco straci wkrótce pracę. Ruszają kolejne zwolnienia grupowe.

Związkowcy z Tesco Polska dostali zawiadomienie o przeprowadzeniu kolejnych zwolnień grupowych w spółce. Przyczyna to zamknięcie 6 sklepów (Poznań ul. Serbska 7, Lubin ul. Paderewskiego 101, Tarnowskie Góry ul. Zagórska 220, Kalisz ul. Majkowska 28, Głogów ul. Piłsudskiego 15 oraz Przemyśl ul. Lwowska 36).

Zwolnienia grupowe obejmą następujące grupy zawodowe: stanowiska podstawowe – maksymalnie 287 osób, stanowiska sprawujące nadzór nad pracownikami – maksymalnie 29 osób.

Zwolnienia grupowe odbędą się w terminie 27.04 – 31.07.2021 r. Pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi proponowane zostanie, w miarę możliwości, podjęcie pracy w innych jednostkach firmy.

Przeczytaj także: Sześć sklepów tygodniowo zmieni szyld z Tesco na Netto

Przypomnijmy, że w marcu br. spółka Tesco Polska podała, że szykuje się do zwolnień grupowych, które mogą objąć 1230 osób w Polsce (tyle zostało zgłoszonych do Urzędu Grodzkiego w Krakowie). Restrukturyzacja obejmie struktury administracyjne, jak również wybrane sklepy. To ponad 10 proc. załogi z 10,8 tys. pracowników, którzy byli związani z Tesco na koniec lutego 2020 roku.

Niedawno UOKIK wydał ostateczną zgodę na zakup sklepów Tesco przez Grupę Salling. Dzięki przejęciu Netto podwaja swoją działalność w Polsce. Trwają już prace nad przekształceniem 300 przejętych sklepów. Duńczycy chcą przekształcać 6 sklepów tygodniowo.