Test wykrywa szkodliwe substancje w piwie

Ogólnie wynik testu jest dobry: 45 butelek uzyskało ocenę „dobrą” i „bardzo dobrą”. Jednak dwa piwa nie zdały egzaminu. Wielkim przegranym testu jest Pinkus Pils firmy Bioland – podaje Öko-Test. Zlecone laboratorium znalazło w nim pediokoki.

Zarazki należące do bakterii kwasu mlekowego psują smak pilsa. W takich produktach spożywczych, jak kapusta kiszona czy jogurt, bakterie kwasu mlekowego spełniają ważne zadania. Jednak w piwie prowadzą one do niepożądanego posmaku.

W testach laboratoryjnych wykryto też śladowe ilości herbicydu glifosatu w dwunastu testowanych piwach. „Według Agencji Badań nad Rakiem WHO jest on prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi” – czytamy na stronie internetowej Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland . Zdaniem Öko-Test, związek chemiczny może też przyczynić się do śmierci pszczół i owadów.

Według Öko-Test śladowe ilości glifosatu wykryto w piwach:

Astra Urtyp (Bawaria-St.Pauli) - ocena "dobre"

Beck's Pils (Anheuser-Busch InBev) - ocena "dobre"

Breznak Original Böhmisch Pils (Drinks Union) - ocena „dobre”

Flensburger Pilsener (browar we Flensburgu) - ocena „dobre”

Holsten Pilsener Premium (Holsten Brewery) - ocena „dobre”

Jever Pilsener (browar w Jever) - ocena „dobre”

König Pilsener (Browar König) - ocena "dobre"

Krombacher Pils (Browar Krombacher) - ocena „dobre”

Lübzer Pils Premium (Mecklenburgische Brauerei Lübz) - ocena „dobre”

Radeberger Pilsner (Radeberger Exportbierbrauerei) - ocena "dobre"

Tyskie Gronie Pils (Kompania Piwowarska) - ocena "zadowalające"

Kaiserkrone Pils (Norma) - ocena „słabe”

Jeśli zanieczyszczenie nie zostanie rozpoznane na czas, zarazki mogą rozprzestrzenić się w zakładzie produkującym piwo. Tworzą się biofilmy bakteryjne w miejscach trudnych do oczyszczenia, które później mogą być przenoszone przez rozlewnię na butelki, ale także przez wodę czy powietrze – podkreśla Öko-Test.