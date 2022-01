Testy na covid w salonikach Kolportera i w aplikacji Lisek

– Wielu naszych klientów, w ostatnim czasie, zadawało nam pytania czy w salonikach Kolportera są dostępne testy wykrywające COVID-19. Postanowiliśmy je wprowadzić do oferty blisko 100 saloników Kolportera, w których zainteresowanie środkami ochronnymi przeciwko koronawirusowi było największe – mówi Patryk Podwysocki z Pionu Handlowego Kolportera.

W salonikach Kolportera dostępny jest test na obecność antygenu SARS-CoV-2 firmy Boson Biotech. Jest to test do szybkiego, jakościowego wykrywania antygenu N białka koronawirusa 2 (SARS-CoV-2) z próbki wymazu z nosa.

Także w Lisku, który oferuje zakupy z dostawą do domu w ciągu 10 minut dostępne są oprócz art. spożywczych także maseczki i żele antybakteryjne, ale również testy na obecność Covid19, leki zbijające gorączkę, pulsoksymetry i preparaty zawierające witaminy i mikroelementy.

Lisek działa w wybranych obszarach Warszawy, Poznania, Wrocławia, Gdańska, Gdyni, Krakowa, Katowic i Piaseczna siedem dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 23:00. Czas dowozu zakupów to 10 min (na terenie Piaseczna i Wawra działa usługa Lisek.PLUS, w której asortyment jest większy, a czas dostawy wynosi do 30 min). Minimalne zamówienie to 1 PLN, a koszt dostawy wynosi 4,99 PLN (przy zamówieniach do 30 PLN) lub 2,99 PLN (przy zamówieniach od 30 PLN do 50 PLN). Przy zamówieniach powyżej 50 PLN dostawa jest darmowa, a powyżej 100 PLN otrzymuje się 10% zniżki na cały koszyk. Na pierwsze zakupy można użyć kodu WITAJWLISKU, i dostać 10 zł na pierwsze zakupy. Mieszkańcy Poznania, Wrocławia, Gdańska, Gdyni, Krakowa, Katowic i Piaseczna nie płacą za dostawę codziennie między 8:00 a 13:00, jeśli użyją kodu DZIENDOBRY.