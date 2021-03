Testy wykrywające przeciwciała Covid-19 również w Aldim

Klienci sieci ALDI będą mogli zakupić testy serologiczne na przeciwciała Covid-19, fot. Aldi

Od czwartku 1 kwietnia polscy klienci sieci ALDI będą mogli zakupić testy serologiczne wykrywające we krwi obecność przeciwciał wytworzonych przez organizm w odpowiedzi na infekcje, w tym SARS-CoV-2. Testy w cenie 39,99 zł za sztukę dostępne będą w sklepach ALDI w całej Polsce do wyczerpania zapasów.

- W odpowiedzi na duże zainteresowanie testami antywirusowymi w Polsce, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów zdecydowaliśmy się wprowadzić do sprzedaży testy serologiczne na przeciwciała SARS-CoV-2, których producentem jest szwajcarska firma PRIMA Lab, certyfikowana zgodnie z normami ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016. Testy te są proste w użyciu i zalecane do samodzielnego wykonania w warunkach domowych. Podkreślamy jednak, że wykrywają one jedynie obecność przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2i zgodnie z zaleceniami producenta nie mogą być stosowane jako jedyna podstawa do postawienia diagnozy COVID-19. Tej musi dokonać lekarz po uwzględnieniu innych czynników. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas sprawą priorytetową dlatego przykładamy szczególną wagę do transparentnej komunikacji tego produktu i wierzymy, że dzięki temu przyczynimy się do zwiększenia świadomości Polaków w zakresie koronawirusa – mówi Ewelina Bomba, Kierownik Kategorii w ALDI Polska

Wykonanie testów zaleca się osobom, które podejrzewają, że miały kontakt z osobami zakażonymi.

W przypadku narażenia na kontakt z wirusem, przeciwciała IgG i/lub IgM można zaobserwować

w ciągu kilkunastu dni od wystąpienia objawów. Jeżeli test zostanie wykonany zbyt wcześnie, uzyskane wyniki mogą nie dać właściwego wyniku i dlatego zaleca się wykonanie badania 10 -20 dni po wystąpieniu objawów. Do przeprowadzenia testu wystarczy niewielka próbka krwi, a wynik pojawia się po około 10 minutach.

Przypomnijmy, że takie testy są sprzedawane również w sieciach Biedronka oraz Lidl.