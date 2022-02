Tetra Pak pracuje z Hortexem nad idealnym opakowaniem

Zakrętka opakowania, które w 87% składa się z materiałów odnawialnych, jest wykonana z polimerów pochodzenia roślinnego (wyprodukowanych z certyfikowanej trzciny cukrowej) i dzięki specjalnej konstrukcji pozwala uniknąć marnowania żywności. Opakowanie jest lżejsze o 11% w porównaniu z wcześniejszym rozwiązaniem (TPA 1000 HC27 w wersji standardowej). W połączeniu z bardziej zrównoważonym składem obniża to emisję CO2 o 31%. Karton Tetra Pak można poddać pełnemu recyklingowi.

O współpracy z firmą Hortex mówi Lyndsey Loyden-Edwards, Dyrektor Generalna Tetra Pak na Europę Wschodnią: Nasza rola, zarówno w skali globalnej, jak i w Polsce, pozostaje niezmienna – jest to ścisła współpraca z naszymi klientami, mająca na celu dostarczanie im innowacyjnych oraz przyjaznych środowisku rozwiązań w zakresie pakowania i przetwórstwa żywności. Wprowadzenie nowego, bardziej zrównoważonego opakowania we współpracy z Hortex, jest przykładem takiego działania. Pokazuje, że celem obu firm jest dążenie do zeroemisyjności i odejście od surowców kopalnych na korzyść tych o pochodzeniu roślinnym.

Działania podsumowuje także Piotr Chęcielewski, Dyrektor Marketingu Hortex: Nasza marka znana jest w Polsce i Europie wschodniej od dziesięcioleci, dlatego bierzemy na siebie odpowiedzialność podawania naszym konsumentom produktów najwyższej jakości. Nasze dostępne w Polsce surowce w niemal 100% pochodzą z obszaru nie większego niż 100 km od zakładu, a zespół R&D ciągle pracuje nad innowacjami. Jednak sam produkt to nie wszystko. Dlatego wybieramy najlepsze dostępne opakowania, takie które zapewniają bezpieczeństwo konsumpcji, ale także dbają o planetę. Dlatego wybraliśmy Tetra Pak.