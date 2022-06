Tetra Pak w kampanii zrównoważonego opakowania na żywność

Jednym z kluczowych celów Tetra Pak jest stworzenie opakowania, które będzie w całości wykonane z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu, w pełni nadające się do recyklingu i neutralne klimatycznie. Od momentu ogłoszenia tego ambitnego celu w 2021 r., marka dokonała znaczących inwestycji i wprowadziła istotne innowacje także na polskim rynku.

Wśród działań, które w ostatnich miesiącach przybliżyły Tetra Pak do stworzenia neutralnego klimatycznie opakowania, jest m.in. inwestycja Tetra Pak i Stora Enso w wielkoskalową linię do rozwłókniania kartonów w Ostrołęce, która pozwoli trzykrotnie zwiększyć recykling kartonów po żywności. Firma jest też liderem w zakresie wprowadzania innowacji odpowiadających na dyrektywę Single Use Plastics, m.in. nakrętek przymocowanych do opakowań, które zapobiegają zanieczyszczaniu środowiska naturalnego.

W centrum tegorocznej edycji kampanii są: projektowanie opakowań pod kątem recyklingu, działania zgodne z zasadami gospodarki cyrkularnej, zwiększenie wykorzystania surowców pochodzenia roślinnego i pochodzących z recyklingu, wdrażanie zrównoważonych systemów zamknięć oraz istotna rola koalicji branżowych.