Tetra Pak zachęca młodzież do recyklingu opakowań

Wyniki badań , zrealizowanych przez Fundację ProKarton, pokazują, że choć społeczeństwo ma coraz większą świadomość na temat zrównoważonego rozwoju, to nadal prawidłowe sortowanie odpadów sprawia trudność. 48% badanych nie wie, gdzie należy wyrzucić puste opakowanie kartonowe po żywności płynnej, a jest to kluczowy element ich recyklingu i gospodarki obiegu zamkniętego. W odpowiedzi na tę sytuację Tetra Pak zainicjowała kampanię edukacyjną, która ma zachęcić młode pokolenie do zdobycia wiedzy na temat prawidłowego sortowania zużytych opakowań i stania się trendsetterami w polskim społeczeństwie. Kluczowym przesłaniem projektu jest wyjaśnienie, że puste opakowania kartonowe należy zgnieść i umieścić w żółtym pojemniku, aby mogły trafić do lokalnego zakładu recyklingu i zostać przetworzone na nowe produkty, takie jak chusteczki czy torby papierowe.

Nieustannie pracujemy nad wdrożeniem kolejnych inicjatyw w zakresie zbiórki i recyklingu kartonów po napojach. Niedawno, dzięki wspólnej inwestycji o wartości ok. 29 mln euro ze Stora Enso, oddaliśmy do użytku nową linię recyklingu, która pozwala przetworzyć cały wolumen opakowań kartonowych kupowanych każdego roku w Polsce. Jest to jeden z wielu kroków w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Jednak bez zwiększonej świadomości konsumentów w zakresie prawidłowego sortowania opakowań nie jesteśmy w stanie ich zrecyklingować i ponownie wykorzystać odzyskanych surowców. W kampanii „Daj mu drugą szansę” naszym głównym celem jest więc edukacja młodego pokolenia, które jest przyszłością nas wszystkich, a którzy jednocześnie stanowią ważny głos w społeczeństwie - powiedział Mauricio Contreras, dyrektor marketingu Tetra Pak na Europę Wschodnią.

Kampania będzie realizowana w mediach społecznościowych (Instagram, Tik Tok, YouTube) oraz na wybranych uniwersytetach w kraju. Do akcji zaangażowani zostaną także influencerzy, którzy również będą w swoich kanałach edukować na temat prawidłowego recyklingu wykorzystywanych przez nich opakowań kartonowych do płynnej żywności. Kampania offline i online trwa od września do listopada bieżącego roku.