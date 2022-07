Thai Wok zawitał do Wola Parku w Warszawie

Restauracja Thai Wok w Wola Parku to placówka pokazująca nowy charakter marki. Jest świeżo, nowocześnie i tajsko. Marka nawiązała współpracę z jedną z topowych ilustratorek Izą Dudzik, która zaprojektowała artystyczną ilustrację prezentującą tajski charakter marki. Elementy grafiki w połączeniu z nowym designem otwierają nowy rozdział w komunikacji Thai Woka, jako restauracji serwującej świeże azjatyckie smaki. Jednym z wyróżniających elementów restauracji jest mural prezentujący ilustrację artystki, namalowany na jednej ze ścian. Dodatkowa przestrzeń restauracyjna przypisana do lokalu sprawia, że nie czujemy się jak na typowym food courcie, co dla wielu klientów podczas otwarcia było ogromnym atutem.

Nasza strategia inwestycyjna zakłada bardzo duży rozwój w kolejnych trzech lata. Na początku tego roku otworzyliśmy w Warszawie dwa lokale. W formule restauracji na Bemowie oraz kantyny biurowej na Domaniewskiej. Wola Park to trzecia lokalizacja w Warszawie zaplanowana na ten rok. Przed nami kolejne pięć otwarć również w innych miastach m.in. w Łodzi i Poznaniu. Konsekwentnie budujemy strategię marki jako azjatyckiego lidera w segmencie QSR, dlatego zdecydowaliśmy się na refresh i odważne działania brandingowe. – mówi Bartosz Brusikiewicz, Dyrektor Zarządzający Thai Wok