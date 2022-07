The Balvenie z nową kampanią. Flagowym produktem single malt

Kampanii The Makers towarzyszy premiera nowej pozycji w portfolio marki: szesnastoletniej whisky The Balvenie French Oak. Nowość to single malt wykończony w beczkach, w których wcześniej przechowywane było wino z francuskich winnic Charentes. Jest to pierwsze The Balvenie, które jest ‘finiszowane’ w beczkach z francuskiego dębu.