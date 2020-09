The House of Cheese otwiera punkt w warszawskim centrum handlowym

1 października sieć sklepów The House of Cheese otworzy punkt sprzedaży zostanie ow warszawskim Plac Unii City Shopping.

The House of Cheese to nowatorski koncept delikatesów spożywczych zapewniający ogromny asortyment liczący ponad 1000 pozycji pochodzących z wielu europejskich krajów m.in. Francji, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Grecji, Austrii, Irlandii czy Norwegii.

Najnowszy sklep sieci znajdzie się na poziomie -1 w stołecznym Plac Unii City Shopping i zajmie powierzchnię 53 mkw.

. – W prowadzeniu sklepów przyświeca nam główna idea, by nasze produkty były najwyższej jakości i zaspokoiły gusta najbardziej wymagających smakoszy. Naszą misją jest przybliżać klientom kulturę jedzenia sera jaka panuje we Włoszech czy Francji i sprawiać, żeby zakochali się w aromatach z najdalszych zakątków Europy. The House of Cheese powstało jako miejsce, które ma zachęcać do doświadczania nowych smaków, aromatów i miłości do pysznego jedzenia. Zależy nam, żeby przestrzeń naszego sklepu zawsze była miejscem, do którego kupujący będą z przyjemnością zaglądać i szukać swoich smaków. Kosztować, miksować, delektować się i rozmawiać z nami o serach winach i nie tylko – mówi Justyna Paliszewska, menadżer ds. rozwoju sieci.