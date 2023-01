W najnowszej loterii prowadzonej w ramach supermarketu online delio na klientów czekają trzy urządzenia Thermomix TM6. Jest to najnowsza wersja sprzętu, który pokochały setki tysięcy osób w Polsce. Połączenie zakupów w delio i gotowania za pomocą wielofunkcyjnego urządzenia to zachęta, by zarówno wygodnie kupować, jak i gotować.

Jak wygrać Thermomix w loterii delio?

Jak wygrać Thermomix? Należy przede wszystkim zrobić zakupy do domu w delio. Użytkownik zyskuje przy tym szansę na zdobycie wielofunkcyjnego urządzenia kuchennego i kodów na dalsze zakupy. W tym celu należy wejść na stronę internetową delio i zrobić zakupy za minimum 80 zł. W następnej kolejności wystarczy zarejestrować swoje zakupy na loteriadelio.pl. Warto pamiętać, że im więcej zarejestrowanych zakupów, tym większe szanse na główną nagrodę! Dodatkowo kupujący zyskuje więcej możliwości na zdobycie kuponu rabatowego o wysokości 100 zł (przy zakupach za minimum 120 zł). Losowania kuponów będą odbywały się co tydzień, aż do finału całej akcji, który będzie miał miejsce 15 lutego 2023 r. delio rozda w sumie aż 120 kuponów.

Thermomix nagrodą w loterii delio, fot. mat. pras.

Każdy zakup to większa szansa na wygraną wielofunkcyjnego urządzenia kuchennego, a także na nagrodę drugiego stopnia, którą są kupony rabatowe na kolejne zakupy w supermarkecie online delio. Thermomixy będą losowane co tydzień, począwszy od 25 stycznia 2023 r. Użytkownicy mają czas na rejestrację w loterii do 12 lutego 2023 r. Organizatorem loterii jest JET Sp. z o.o.

Regulamin i szczegóły loterii są dostępne na stronie: www.loteriadelio.pl