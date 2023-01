Thermomix od Lidla czy Biedronki? Porównujemy

"Orginalny" Thermomix pojawił się na rynku już w 1996 roku. Był to pierwszy model inteligentnego robota kuchennego, który posiadał wielofunkcyjne zastosowanie. Kolejny model pojawił się po 8 latach, a następny i największy przeskok technologiczny był w 2014 roku. Wówczas firma wypuściła na rynek Thermomix, który nie tylko potrafi wszystko wykonać, ale również może zastąpić szefa kuchni, przez swoje inteligentne oprogramowanie. Niestety jego cena dla wielu gospodarstw domowych stała się zaporowa, ponieważ za mercedesa wśród robotów kuchennych trzeba zapłacić od 5 do 8 tysięcy złotych. Tańszą alternatywę wprowadziły na rynek sieci handlowe Lidl oraz Biedronka. Ich robot kuchenny jest nawet o połowę tańszy od podstawowej wersji.

Brak Lidlomixa na rynku

W 2022 roku w sklepie internetowym Lidl można było kupić dwa modele Lidlomixa: Connect oraz Smart. Na początku stycznia 2023 roku okazało się, że droższe urządzenie zostało wycofane ze sklepu i nie ma możliwości jego zakupu. W tamtym roku cena regularna za Monsieur Cuisine Smart wynosiła 2 499 zł, dziś jednak okazuje się, że już nie będziemy mogli go kupić w sklepie internetowym Lidl - informuje think-about.pl.

Lidlomix Monsieur Cuisine Smart to bardziej zaawansowany technicznie model od Monsieur Cuisine Connect. Wyprodukowany został przez markę Silvercrest, która należy bezpośrednio do sieci sklepów Lidl.

Przedstawiciele sieci Lidl w przypadku czekania na dostawę mają możliwość oznaczenia urządzenia jako niedostępne, ale oczekujące na uzupełnienie magazynów. W tym wypadku zdecydowano się na zupełnie usunięcie aukcji ze sklepu internetowego. Czy to oanacza, że Lidlomix został wycofany ze sprzedaży?

Dla wielu konsumentów byłaby to wielka szkoda, ponieważ alternatywa Lidla jest bardziej przystępną cenowo wersją oryginalnego Thermomixa. Monsieur Cuisine Smart, proponowany przez sieć, wyposażony jest w 8-calowy ekran. Posiada 11 różnych funkcji, w tym: gotowania na parze, gotowania, siekania, ważenia, emulgowania, zagniatania, rozdrabniania, mieszania, smażenia, sous vide oraz wolnego gotowania. Robot oferuje 1000 W mocy trakcie miksowania oraz 1050 W mocy przy korzystaniu z funkcji gotowania. Ma też 10-stopniową regulację prędkości z dodatkową funkcją turbo oraz ustawienie temperatury w zakresie od 37 do 130 stopni Celsjusza.

Czym się różni Thermomix od tańszych alternatyw Biedronki i Lidla?

Porównanie oryginalnego Thermomixa z alternatywą Biedronki i Lidla/gazetkipromocyjne.net

Thermomix od Biedronki

Inną alternatywą dla Thermomixa jest jego odpowiednik w Biedronce. Hoffen Chef Express jest odpowiedzią na trend wielofunkcyjnych robotów kuchennych, których uposażenie porównywalne może być z komputerem wysokiej klasy. Alternatywa Biedronki posiada zintegrowana wagę z misą, regulator czasu, temperatury i prędkości obrotowej. W zestawie sprzęt posiada: zestaw do gotowania na parze, łopatka do mieszania i zbierania resztek potraw z misy mieszadło motylkowe do ubijania piany, śmietany, koszyk do gotowania delikatnych potraw, misa ze stali nierdzewnej.