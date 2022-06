Tier i Free Now z funkcjonalnością ostrzegającą przed jazdą po alkoholu

Aplikacja mobilności miejskiej FREE NOW oraz firma TIER wprowadzili pierwszą w branży funkcję korzystania z e-hulajnóg „na trzeźwo”. Dzięki niej użytkownicy wypożyczający e-hulajnogi TIER w weekend zostaną zapytani, czy spożyli alkohol i w przypadku pozytywnej odpowiedzi, przekierowani do aplikacji FREE NOW, aby zamówić przejazd taxi.

E-hulajnogi „na trzeźwo”

Funkcjonalność będzie aktywna w miastach, w których dostępne są usługi obydwu operatorów: w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu oraz Szczecinie. Użytkownicy e-hulajnóg otrzymają komunikaty dot. bezpieczeństwa w czwartek, piątek i sobotę od godziny 21.00 do 4.00 rano.

Komunikaty przestrzegające przed poruszaniem się e-hulajnogą po spożyciu alkoholu to efekt przeprowadzonych wspólnie z Innovation Bubble badań wykazujących, że istnieją zarówno psychologiczne, jak i pragmatyczne powody, dla których ludzie spożywają alkohol, a następnie wsiadają na e-hulajnogę. Innowacyjna w branży funkcjonalność została z powodzeniem wprowadzona we Francji, Niemczech, Austrii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. We Francji tego typu komunikaty otrzymało już 200 tys. użytkowników.

- Cieszymy się, że dzięki funkcjonalności przekierowywania użytkowników po spożyciu alkoholu w aplikacji TIER, do zamówienia bezpiecznego i szybkiego przejazdu z kierowcą we FREE NOW, mamy pozytywny wpływ na bezpieczeństwo na ulicach polskich miast. Zmiana nawyków zaczyna się od edukacji użytkowników i wierzymy, że ta funkcjonalność to także przypomnienie o odpowiednim korzystaniu z hulajnóg w przestrzeni miejskiej oraz o tym, że taksówki i mikromobilność uzupełniają się wzajemnie - mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce.

Bezpieczeństwo jako priorytet

TIER to nowe podejście do transportu osobistego, które pozwala użytkownikom na wygodne i bezemisyjne przemieszczanie się po mieście. Nowoczesna flota zapewnia najlepsze doświadczenia z użytkowania poprzez wyjątkową konstrukcję: szeroką podstawę, duże koła oraz podwójny amortyzator i hamulce. Od czasu debiutu w Polsce (kwiecień 2021 r.) hulajnogi TIER pojawiły się już w ponad 30 miastach, a marka nieustannie podejmuje zdecydowane i przełomowe przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.