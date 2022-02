Tiger wchodzi w świat NFT

Tygrys dołączył do klubu Fancy Bears Metaverse – marka otrzymała własny token z limitowanej kolekcji i zmieniła awatar w mediach społecznościowych na charakterystyczną grafikę z motywem misia. Obrazek został zaprojektowany z myślą o jak najtrafniejszym przedstawieniu charakteru Tigera. Ciemne okulary symbolizują pewność siebie z pewną dozą tajemniczości, siłę i energię tygrysa.

NFT to token kryptograficzny – zawiera informacje, które odróżniają go od innych tokenów i które łatwo zweryfikować. Niezamienialny token jest jednostką danych w architekturze blockchain, która poświadcza niepowtarzalność danego pliku cyfrowego.

Za działania odpowiada Agencja DDOB we współpracy z Fanadise.