Tiger wystartował z drugą edycją loterii konsumenckiej

fot. mat. pras.

We wrześniu TIGER wystartował z drugą odsłoną aktywacji NFS HEAT. W loterii codziennie wygrać można nagrody pieniężne, a w finale kultowego Forda Mustang z 1968 roku.

Po sukcesie i dużym zainteresowaniu pierwszą edycją loterii, w której do wygrania była wyjątkowa MAZDA RX-7 – Tiger znów daje szansę na zdobycie jedynego w swoim rodzaju samochodu.

Druga loteria to kontynuacja i bezpośrednie nawiązanie do pierwszej edycji. Wątkiem przewodnim jest odwieczny pojedynek między japońskimi Tunerami i amerykańskimi Muscle Cars. Jako kultowy reprezentant rodziny Muscle Car, tym razem głównym bohaterem Tigera został Ford Mustang’68. To właśnie tym autem można również rozpocząć swoją przygodę w grze NFS HEAT.

Przeczytaj także: Bonduelle wspiera sprzedaż Kaszetki promocją konsumencką

Komunikacja loterii jest spójna ze stylem dotychczasowej kampanii Tigera – całą historię również przedstawia Abradab, a tekst oparty jest o hasło „TIGER. Power is back”. Kampania pojawiła się w telewizji oraz na Youtube, VOD i mediach społecznościowych. Na podstawie przesyłanych dowodów zakupu dowolnego Tigera, każdego dnia losowane są nagrody pieniężne (8 x 200 zł), a w finale zostanie wyłoniony właściciel kolejnego kultowego pojazdu.