Tiktokerzy dla Ukrainy - już 9 kwietnia w Katowicach

Młodzi twórcy, mając świadomość swoich wielotysięcznych, a nawet milionowych zasięgów w mediach społecznościowych, zjednoczą się na jeden dzień, by wspomóc potrzebujących uchodźców z Ukrainy.

To kolejna z inicjatyw Międzynarodowego Centrum Kongresowego wsparcia, dlatego wszystkie zebrane środki w tym dniu chcielibyśmy przekazać w połowie Polskiej Akcji Humanitarnej, a drugą połową wesprzeć lokalnie działającą Fundację In Corpore z Katowic. Co istotne, polskie młode gwiazdy TikToka przyjęły chętnie zaproszenie na wydarzenie, a ich udział (jak i nasz) jest charytatywny.

Swój udział potwierdzili:

lena_moonlinght

karolajn / carolciass

izabela_zabielska

einarooo / einarkrawczyk

margaret__is

wladek_jestem

patrykboryniec

cyprianoitaliano_ / cypriano_italiano

szalina.malina / szalinamalina

nayenneee

klasojka

stukniety_mikka

baoliin

haaipapi

blecki_02

przekosa

geczu / wygiczysty

klaudiakempska

marcelinawaniek

hanusiawielka

danilel.borzewski

julxxia/ juliakuspik

anastazjamaciag / anastazja.maciag

sandradorsz / sandra_dorsz

jakubcheer

lejdimadlennowe

Głos znanych z mediów społecznościowych twórców ma ogromne znaczenie i wpływ na wielu młodych ludzi, co sprawia, że razem możemy zrobić dużo dobrego!

BILETY w sprzedaży od 23 marca na portalu Ticketmaster.