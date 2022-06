TIM S.A: czeka nas rozkwit e-commerce B2B

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

Wzrost rynku e-commerce oraz preferencje i zainteresowania klientów były widoczne już przed pandemią, natomiast po tym okresie trend gwałtownie przyspieszył. Dla wielu dobrze przygotowanych organizacji i ich zespołów e-commerce był to czas wytężonej pracy. Podmioty, które zwlekały z wejściem w model e-commerce, musiały nadrabiać stracony czas i w bardzo dynamiczny sposób przeprowadzać transformację cyfrową. Klienci, którzy przekonali się do zakupów online, w sporej części pozostali przy tej formie po okresie pandemii. Do gry weszły również kolejne generacje, m.in. pokolenie Silver, które w tym czasie składało często swoje pierwsze zamówienia.

Trend, który niezmiennie rośnie, to oczekiwania klientów – coraz lepszy serwis pod kątem jakości, obsługi i szybkości dostaw.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

Obecna sytuacja geopolityczna i makroekonomiczna będą generować wiele wyzwań, z którymi firmy e-commerce będą musiały się zmierzyć. Mowa tutaj oczywiście o problemach z dostępnością materiałów i zachowaniem ciągłości dostaw, a także o inflacji oraz rosnących kosztach prowadzenia biznesu, które będą przekładać się na zmiany w cenach dla klientów końcowych. Ci z kolei będą przykładać większą wagę do tego co i za ile kupują, oczekując tym samym jeszcze lepszych doświadczeń zakupowych, szybkości dostaw i obsługi na najwyższym poziomie. Poza tym rynek będzie mierzyć się z deficytem specjalistów e-commerce i IT. Jest to spowodowane wieloma czynnikami. Część firm zorientowała się, że kanał e-commerce jest dzisiaj absolutnym „must-have” i nadrabia zaległości. Od innych rosnąca skala wymaga zarządzania bardziej złożoną architekturą IT, a do tego potrzebni są wysokiej klasy specjaliści.

Jak duży zespół ludzi odpowiada za rozwój e-sprzedaży w Państwa firmie?

TIM to spółka w 100% e-commerce’owa. W związku z tym, za rozwój e-sprzedaży odpowiada cała organizacja i wszystkie zespoły. Niezastąpionymi filarami naszego biznesu są wydziały: sprzedaży, marketingu i zakupów. Natomiast warto wspomnieć o tym, że każdy pracownik firmy ma możliwość zgłaszania swoich inicjatyw poprzez "bank pomysłów" oraz aktywnego udziału w ich realizacji. Takie podejście buduje kulturę współtworzenia i odpowiedzialności. Jeśli chodzi o sam wydział rozwoju i technologii, którego pracami kieruję, to odpowiadamy za utrzymanie, doskonalenie i wdrażanie pomysłów na platformę tim.pl.

Nasz zespół składa się z blisko 20 specjalistów – projektantów, menadżerów i programistów, którzy mają wspólny cel, wartości i pasję do e-commerce. Cały czas rekrutujemy i starannie dobieramy członków naszego zespołu. Pracujemy również z zewnętrznymi partnerami technologicznymi, którzy wzmacniają nasze kompetencje i potencjał rozwoju.

Jakie technologie są u Państwa wykorzystywane do prowadzenia efektywnej sprzedaży w e-commerce?

TIM jest spółką technologiczną, a ekosystem e-commerce jest dla nas podstawowym katalizatorem wzrostu. Jesteśmy w pełni świadomi potencjału technologii i staranie dobieramy rozwiązania, z których korzystamy w naszej codziennej pracy.

Sprzedaż prowadzimy przy użyciu rozbudowanego silnika e-commerce, aplikacji mobilnej mTIM oraz szeregu systemów składających się na ekosystem e-commerce, tj. CRM, ERP, WMS, PIM, narzędzia rekomendacji, marketing automation oraz wielu innych komponentów aktywnie wspierających nasz biznes. Stawiamy na automatyzację i robotyzację powtarzalnych procesów biznesowych, uwalniając tym samym czas naszych kolegów i koleżanek do poszukiwania nowych możliwość rozwoju. Nasze decyzje oparte są o dane, które zbieramy z różnych źródeł i przetwarzamy w zaawansowanych systemach analitycznych. Poza tym, do komunikacji i budowania świadomości marki używamy social mediów. Rozwijamy również portal „Łączy nas napięcie”, który służy społeczności profesjonalistów do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Technologie i narzędzia dopasowujemy do naszych potrzeb, nie odwrotnie. Stąd często budujemy własne rozwiązania, które precyzyjnie odpowiadają naszym wymaganiom.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę siły przebicia pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych?

Jest to jak najbardziej możliwe, ale będzie również coraz trudniejsze. Liczą się determinacja i absolutna koncentracja na kliencie i jego potrzebach. Myślę, że największe szanse odniesienia sukcesu mają firmy wysoko wyspecjalizowane, będące tym samym ekspertem w danej dziedzinie. Powinny one skupić się na dedykowanych narzędziach, fachowym doradztwie i bogatej ofercie produktowej, a to zaowocuje najlepszymi doświadczeniami zakupowymi i wieloma zadowolonymi, powracającymi klientami.

Co Pana zdaniem jest kluczowe w roli dyrektora e-commerce?

Przede wszystkim umiejętność szerokiego i przekrojowego spojrzenia. Rozumienie logistyki, procesów sprzedażowych, marketingu i CX jest kluczowe do tego, aby rozwijać biznes e-commerce. Fundamentem jest także technologia, a to świat niesamowicie dynamiczny. Dyrektor e-commerce powinien umiejętnie i skutecznie wykorzystywać rozwiązania technologiczne oraz łączyć świat IT z „biznesem”. To oznacza bardzo duży zakres odpowiedzialności, który jest ciężki do pokrycia przez jedną osobę. Potrzebne jest zatem zbudowanie zespołu świetnych specjalistów oraz stworzenie atmosfery współpracy, wzajemnego zaufania i chęci rozwoju. Niesamowicie ważne jest także pielęgnowanie kultury sprawczości i wpływu - to ona daje motywację i radość tworzenia. Dlatego też bardzo się cieszę, że wspólnie możemy tworzyć tak wyjątkową organizację i że mogę być częścią „najlepszego zespołu e-commerce B2B”.

Jak postrzega Pan przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

Z racji tego, że rynek e-commerce jest niesamowicie dynamicznym środowiskiem, jest także nasycony wieloma trendami. Chciałbym zwrócić jednak szczególną uwagę na trend B2B. Według raportu przygotowanego przez Santander Bank Polska, wśród przebadanych firm B2B, które nie posiadają jeszcze rozwiązań e-commerce, 38% chce je wdrożyć, a wśród największych podmiotów jest to nawet 50%. Co równie ważne, prawie połowa zadeklarowała, że zrobi to w ciągu roku. Biorąc to pod uwagę, w najbliższym czasie możemy spodziewać się rozkwitu i bardzo dużych wzrostów właśnie w tym segmencie.