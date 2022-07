TIM SA: przychód ze sprzedaży w I półroczu 2022 r. osiągnął poziom 739,2 mln zł

Przychody ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów osiągnęły w czerwcu 2022 r. poziom zbliżony do zanotowanego w czerwcu 2021 r. (76,2 mln zł, -0,4% rdr.). W całym II kw. 2022 r. było to 235,2 mln zł (+4% rdr.), zaś w I półroczu 2022 r. – po raz pierwszy w historii ponad 0,5 mld zł, tj. 512,4 mln zł (+27% rdr.).

- Szacowane przychody ze sprzedaży w czerwcu 2022 roku utrzymały się na poziomie z kwietnia i maja. Z jednej strony to dowód na to, jak silny jest „efekt marca”, gdy inwazja na Ukrainę zaowocowała dużą niepewnością i rekordową sprzedażą. Klienci wciąż korzystają z marcowych „zapasów”. Z drugiej strony, widać, że ich decyzje zakupowe cechuje duża ostrożność wynikająca z sytuacji makroekonomicznej – zauważa Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – Z kolei ponad 739 milionów złotych, które przyniosło I półrocze 2022 roku, to niemal tyle, ile wyniosły przychody TIM-u ze sprzedaży zaledwie trzy i pół roku wcześniej, po całym 2018 roku (751,5 mln zł). To dla nas potwierdzenie, że klienci wybierają TIM z uwagi na najszerszą i dostępną od ręki ofertę na rynku, za co niezmiernie dziękuję – dodaje Krzysztof Folta.