TK Maxx z nową kampanią reklamową

TK Maxx w nowej kampanii, fot. materiały reklamowe

Sieć sklepów off-price prezentuje trzy spoty reklamowe, które ukazują uczucie związane z odkrywaniem znanych marek taniej pod jednym dachem.







20 maja br. TK Maxx startuje z nową kampanią reklamową. Motywem przewodnim trzech spotów telewizyjnych jest celebrowanie uczucia, które niesie za sobą odkrywanie perełek w atrakcyjnych cenach. Nowa kampania reklamowa TK Maxx jest realizowana w Austrii, Holandii, Niemczech, Polsce, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Kampania składa się z trzech spotów telewizyjnych przedstawiających bohaterów, których łączy jeden wspólny mianownik – wspaniałe uczucie, jakie towarzyszy im po zakończonej sukcesem wyprawie do

TK Maxx. W reklamach ukazane zostały pozytywne emocje, jakie wiążą się z odkrywaniem fantastycznych perełek i doskonałej jakości w TK Maxx.

Przeczytaj także: TK Maxx najemcą Trzy Korony

- Wiemy, jak wiele pozytywnych emocji od lat towarzyszy naszym klientom podczas odkrywania niesamowitych perełek w TK Maxx. Po tym wyjątkowo trudnym roku zależy nam na celebrowaniu wspaniałego uczucia, jakie niesie za sobą właśnie to poszukiwanie i zabieranie do domu fantastycznych skarbów znanych marek taniej. Nasza kampania doskonale oddaje to niesamowite uczucie, którym chcemy dzielić się z innymi i dowodzi, że z TK Maxx każdy wychodzi z uśmiechem na twarzy – mówi Deborah Dolce, Group Brand & Marketing Director TK Maxx.