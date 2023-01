Tłusty Czwartek 2023: Domowy pączek droższy o 56 proc.

W 2023 roku Tłusty Czwartek wypada 16 lutego. Tego dnia w polskich cukierniach, sklepach i stołach królują pączki. Po ile będą sprzedawane w tym roku? Tego jeszcze nie wiemy. Natomiast jeśli chcemy usmażyć je w domu, koszt będzie naprawdę wysoki. Według naszych wyliczeń składniki rdr podrożały aż o 56 proc.!

Drogi Tłusty Czwartek 2023

Posługując się danymi z naszego Koszyka Cen możemy zobaczyć jak bardzo rosną ceny podstawowych produktów FMCG. Dziś przyglądamy się tym, które są potrzebne do przygotowania domowych pączków. W naszym przepisie nie uwzględniamy drożdży ani alkoholu, ponieważ nie badamy ich ceny.

Drogi Tłusty Czwartek 2023 fot. shutterstock

Domowe pączki. Ile będą kosztować w 2023 roku?

Średnia cena mąki pszennej 1 kg w najpopularniejszych sklepach to obecnie 4,47 zł. Rok temu było to 2,88 zł.

Masło extra 200 g kosztuje obecnie 7,37 zł. Rok temu za ten sam produkt płaciliśmy 6,14 zł.

Kilogram cukru to koszt 6,58 zł. W styczniu 2022 r. kosztował 3,06 zł. Tutaj obserwujemy wręcz astronomiczne podwyżki cen.

Średnia cena 10 jaj to 8,84 zł. Ile kosztowały rok temu? 5,86 zł.

Mleko 1 l (Łowickie 3,2 proc.) kosztuje obecnie średnio 4,55 zł. Rok temu było to 3,29 zł.

Dżem (Herbapol 280 g) obecnie kosztuje średnio 5,75 zł w porównaniu do 3,91 zł rok temu.

Olej (Kujawski 1 l)- kolejny król podwyżek - kosztuje średnio 13,46 zł. Rok temu było to 7,11 zł.

Podsumowując, domowy pączek w 2023 r., będzie rarytasem. Za zakupy potrzebne do przygotowania tego smakołyku zapłacimy średnio 51 zł w porównaniu do 32 zł rok wcześniej. To wzrost aż o 56 proc.

Przypomnijmy, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,6% (przy wzroście cen towarów – o 17,6% i usług – o 13,4%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1% (w tym usług – o 0,9%, przy spadku cen towarów – o 0,1%).